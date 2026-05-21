США выделят $2 млрд субсидий компаниям сферы квантовых вычислений и получат доли в них

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа выделяет $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство торговли страны.

Государство получит миноритарные доли в каждой из компаний, сообщило ведомство, не раскрыв размер долей.

International Business Machines Corp. (IBM) получит $1 млрд из общего пакета. Компания является лидером в сфере создания компьютеров, использующих принципы квантовой механики, которые позволяют решать задачи значительно быстрее классических суперкомпьютеров. В сочетании с прорывами в развитии ИИ, квантовые вычисления способны резко ускорить научные исследования, в связи с чем эта сфера считается приоритетной для администрации США, отмечает WSJ.

IBM и другие компании работают над специализированными чипами для квантовых вычислений. Чипмейкер GlobalFoundries получит от властей США финансирование на $375 млн, стартап Diraq - $38 млн, остальные компании - по $100 млн.

В числе других компаний D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, Atom Computing, PsiQuantum и Quantiniuum.

Акции IBM прибавляют в цене 6,4% на предварительных торгах в четверг.

IBM США GlobalFoundries Quantiniuum Дональд Трамп Минторговли
