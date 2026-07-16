Узбекистан и Россия будут сотрудничать в цифровизации здравоохранения и биобезопасности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения, трансплантологии, биологической безопасности и подготовки медицинских кадров, сообщил Минздрав Узбекистана.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем руководителя администрации президента по реформированию здравоохранения Тамилой Алиевой и министром здравоохранения Эльдором Адиловым в ходе рабочего визита в Россию провела переговоры с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, включая цифровизацию медицины, а также повышение квалификации узбекских специалистов в ведущих российских специализированных и научных учреждениях.

На встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко стороны провели экспертную сессию по вопросам развития телемедицины, дистанционного наблюдения пациентов, сотрудничества в области ядерной медицины, экстренной медицинской помощи, реабилитации и паллиативной помощи.

Кроме того, делегация Узбекистана провела переговоры с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

На встречах обсуждались вопросы развития службы крови, трансплантологии, обеспечения биологической безопасности, подготовки специалистов в области биомолекулярных и биоинженерных технологий, а также цифрового сопровождения доноров.

В Минздраве Узбекистана отметили, что состоявшиеся встречи будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.