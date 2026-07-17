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В Вооруженных силах РФ началось формирование новой цифровой вертикали

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Щербинин в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.

"В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации", - сказал Щербинин.

Он доложил, в частности, о реализации утверждённой Концепции цифровой трансформации Вооружённых сил РФ.

Целью цифровой трансформации является достижение и удержание военного и военно-технического превосходства Вооружённых сил РФ в современных и прогнозируемых военных конфликтах за счет внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Определены исходные данные, цели и задачи, сформирован целевой облик цифровой архитектуры, смысловые и лингвистические взаимоувязки концептуальных документов. Детализированы задачи на прикладном, инфраструктурном и общесистемном уровнях, говорится в сообщении российского военного ведомства.

"В области развития искусственного интеллекта Щербинин подчеркнул, что развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется органами военного управления в повседневной деятельности. Мероприятия выполняются с опережением сроков", - информирует Минобороны.

"Одновременно в повседневную деятельность внедряется единая информационная среда Минобороны России, направленная на повышение эффективности управления финансами, имуществом, логистикой и другими сферами. Применение системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысило эффективность ведения боевых действий соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции, обеспечив доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени", - сказано в сообщении.

По словам Щербинина, "в первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты".

Во втором полугодии, сообщил он, спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта "СВОД".

Дмитрий Щербинин Минобороны РФ
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