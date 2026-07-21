Intel планирует сокращение рабочих мест в подразделении дата-центров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует новый раунд сокращения рабочих мест, сообщает CNBC со ссылкой на представителя компании.

Intel уже сократила примерно 5 тысяч сотрудников в США, главным образом, в Калифорнии и Орегоне, в рамках масштабного плана оптимизации операций.

В понедельник стало известно, что новые сокращения коснутся подразделения дата-центров. "В соответствии с нашей стратегией, направленной на то, чтобы сделать компанию более сфокусированной и эффективной, подразделение центров обработки данных приведет организационную структуру в соответствие с задачами бизнеса", - заявил представитель Intel.

"Мы с уважением отнесемся ко всем сотрудникам, которых затронут сокращения, и предоставим им ресурсы для их поддержки в этот переходный период", - отметил он.

Ранее компания заявляла, что стремится оптимизировать операции, чтобы восстановить конкурентоспособность в сфере ИИ и передового производства чипов.

Intel опубликует отчетность за второй квартал 2026 года после закрытия рынков в США 23 июля.

С начала 2026 года капитализация Intel увеличилась в 2,6 раза.