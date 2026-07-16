"ВКонтакте" завершает переход на домен .ru и будет поддерживать работу только в нем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" полностью переходит на работу в российском домене .ru и будет поддерживать работу сервисов только в нем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга VK, которому принадлежит соцсеть.

"ВКонтакте" завершает переезд на домен vk.ru, далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru", - сказали в VK.

Сама соцсеть рекомендует пользователям перейти на vk.ru. "Переходите на vk.ru: здесь всё тот же "ВКонтакте", но быстрее и надёжнее, чем vk.com. Все возможности, приложения и дизайн "ВКонтакте" на vk.ru прежние. Однако vk.ru всегда доступен, а ещё открывается и работает быстрее, чем vk.com", - говорится в рассылаемых пользователям сообщениях и уведомлении на странице "ВКонтакте" в самой соцсети.

"ВКонтакте" еще в 2022 году запустила сайт в российской доменной зоне - в дополнение к vk.com. Оба домена работали параллельно.

Ранее в четверг VK сообщила об удалении всех ее приложений, включая нацмессенджер Max, из Google Play. В конце июня они были удалены из App Store.

Ранее на этой неделе Евросоюз включил VK и Max в санкционные списки.