Приложения VK и Мах исчезли из Google Play

Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Приложения российского технологического холдинга VK и национального мессенджера Max исчезли из магазина приложений Google Play, сообщает VK.

Компания отмечает, что ранее установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Мах и приложениях VK.

В заявлении напоминается, что приложения VK и Мах доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Обновления приложений также работают в обычном режиме - необходимо нажать "Обновить" на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы.

В VK также добавили, что все ее сервисы работают в обычном режиме. "Все приложения холдинга VK, включая Max, "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "VK Видео", "VK Музыка", сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

В конце июня американская Apple удалила приложения VK из App Store.

Ранее на этой неделе Евросоюз включил VK и Max в санкционные списки.