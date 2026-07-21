Правительство РФ создаст штаб по вопросам развития цифровых платформ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о создании постоянной подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Основной задачей подкомиссии станет выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы", - пояснили в аппарате вице-премьера.

В состав подкомиссии войдут представители федеральных органов власти, курирующие вопросы развития цифровых платформ. Конкретный перечень участников будет утвержден отдельным распоряжением.

"Платформенная экономика - динамичный и технологичный сектор, который развивается очень быстро. В этой связи регулирование должно успевать за внедрением инноваций и при этом поддерживать развитие отрасли. Сейчас совместно с заинтересованными ведомствами мы готовимся к вступлению в силу закона "О платформенной экономике". В дальнейшем будем анализировать практику его применения и при необходимости вносить изменения. Эта работа будет проходить на площадке штаба", - прокомментировал решение Григоренко, слова которого передал его аппарат.

На сегодняшний день в аппарат правительства РФ поступил ряд инициатив по дальнейшему развитию регулирования платформенной экономики. Подкомиссия рассмотрит каждое предложение, сформирует по ним единую межведомственную позицию и подготовит пакет законодательных инициатив для последующего внесения в Госдуму, отметили в аппарате Григоренко.

Закон "О платформенной экономике" вступает в силу 1 октября 2026 года. Минэкономразвития ранее сформировало предварительный перечень цифровых посреднических платформ, на которые будут распространяться положения закона. В список вошли 12 платформ: Wildberries, Ozon, сервисы "Яндекса" - "Яндекс Маркет", "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Путешествия", а также Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, "Купер" и "Магнит Маркет".

Перечень может быть расширен: от бизнеса уже поступило несколько предложений по включению в реестр ряда крупных ресурсов, в том числе платформ занятости, сообщали в Минэкономразвития.