"Госуслуги" могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов

Это один из обсуждаемых вариантов, окончательных решений еще не принято

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство обсуждает преобразование портала госуслуг в универсальную цифровую экосистему, в которой будет реализована возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрий Григоренко.

"Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей - создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У "Госуслуг" есть важное преимущество: каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами", - сказали чиновники.

Окончательные решения по стратегии развития портала еще не приняты, "дискуссия продолжается", уточнили в аппарате.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на источники, что правительство обсуждает стратегию развития портала госуслуг до 2035 года. Одна из ключевых обсуждаемых идей - создание на базе портала социальной сети с лентой публикаций и возможностью формировать тематические и локальные сообщества, сообщило издание.

Также обсуждается интеграция в портал семейных сервисов - доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможности оформлять государственные услуги в интересах близких или по их поручению.

Кроме того, обсуждается включение в экосистему "Госуслуг" агрегатора культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Предполагается, что пользователи смогут создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, получать персональные рекомендации, а также использовать систему достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.

По данным СМИ, основные изменения в работе портала могут начать внедряться уже в ближайшие несколько лет.