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Минцифры объявило о расширении возможностей цифрового ID в Мах

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Функционал цифрового ID в Мах расширен возможностью для подростков старше 14 лет подтверждать без предъявления бумажных документов статус студента или инвалидность для получения льгот.

"Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID в мессенджере Мах. Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию", - сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Ведомство подчеркивает, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот.

По информации пресс-службы министерства, его можно будет использовать в ряде вузов для прохода в здание, в музеях и кинотеатрах для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте при оформлении льготных проездных.

Чтобы создать цифровой ID, пользователю необходимо открыть одноименный раздел в Мах, нажать на кнопку "Создать QR", после чего предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать pin-код для входа.

"После регистрации цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с Госуслуг о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены", - заверили в Минцифры.

Там напомнили что цифровой ID в Мах - аналог бумажных документов в национальном мессенджере, с помощью которого можно подтверждать возраст или получать льготы, и для его создания нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг.

Минцифры РФ
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