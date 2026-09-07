В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил в понедельник обеспокоенность тем, что искусственный интеллект (ИИ) может создать угрозу для человечества.

"Развитие ИИ может представлять риск для существования человечества", - заявил он на открытии в Женеве 63-й сессии Совета по правам человека.

По его словам, в современном мире в руках всего нескольких людей "сосредоточена практически безграничная власть над ИИ".

Тюрк призвал к "полномасштабным усилиям, чтобы гарантировать безопасность ИИ, пока не стало слишком поздно". Он считает, что страны, обладающие ИИ-технологиями, и страны, участвующие в цепи поставок, должны договориться о "красных линиях" в области ИИ.