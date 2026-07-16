Поиск

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре
Фото: Ya Daming/VCG via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, эта модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи используются в iPhone с 2017 года и в планшетах iPad Pro с 2024 года.

Компания также работает над обновлением базовой версии iPad и модели iPad Air, отмечают источники.

Новая версия базового iPad может выйти в первом квартале 2027 года, она получит более быстрый по сравнению с предшественником процессор.

Модель iPad Air, как ожидается, вновь будет представлена в двух версиях - с дисплеями в 11 и 13 дюймов. Ее выпуск запланирован на осень, отмечают источники. В это же время Apple планирует выпустить и новые модели iPad Pro.

Продажи iPad превышали прогнозы рынка по итогам двух последних кварталов, планшеты являются одной из наиболее успешных линеек продукции Apple. Как ожидается, в текущем фингоду продажи этих устройств вырастут на 6% и составят около $30 млрд.

Акции Apple прибавляют в цене 0,8% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,4%.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

 Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

 Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

 Природные пожары во Франции затронули уже 35 тыс. га

Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

 Brent остается в минусе и торгуется у $84,6 за баррель

Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами погибших военных

В Аргентине после победы над англичанами на ЧМ-2026 вспомнили о Фолклендах

Pew Research выяснил, что к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10562 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов