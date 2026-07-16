Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре текущего года, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, эта модель впервые получит OLED-дисплей, обеспечивающий более высокое качество изображения. Такие дисплеи используются в iPhone с 2017 года и в планшетах iPad Pro с 2024 года.

Компания также работает над обновлением базовой версии iPad и модели iPad Air, отмечают источники.

Новая версия базового iPad может выйти в первом квартале 2027 года, она получит более быстрый по сравнению с предшественником процессор.

Модель iPad Air, как ожидается, вновь будет представлена в двух версиях - с дисплеями в 11 и 13 дюймов. Ее выпуск запланирован на осень, отмечают источники. В это же время Apple планирует выпустить и новые модели iPad Pro.

Продажи iPad превышали прогнозы рынка по итогам двух последних кварталов, планшеты являются одной из наиболее успешных линеек продукции Apple. Как ожидается, в текущем фингоду продажи этих устройств вырастут на 6% и составят около $30 млрд.

Акции Apple прибавляют в цене 0,8% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,4%.