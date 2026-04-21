Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

Его преемником назначен Джон Тернус

Генеральный директор Apple Тим Кук на мероприятии в Купертино, Калифорния, 9 сентября 2025 года Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация Apple сообщила, что генеральный директор Тим Кук покинет должность 1 сентября 2026 года и станет исполнительным председателем совета директоров. Его преемником назначен Джон Тернус, старший вице‑президент по аппаратной инженерии, говорится в заявлении компании.

В Apple уточнили, что переход был единогласно одобрен советом директоров и стал результатом "вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности". Кук продолжит исполнять обязанности CEO до конца лета и будет работать с Тернусом над передачей операционного управления.

Кук присоединился к Apple в 1998 году, а в 2011-м занял пост генерального директора. За время его руководства рыночная капитализация компании выросла с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка - почти в четыре раза, превысив $416 млрд по итогам 2025 финансового года.

Тернус работает в Apple с 2001 года, должность вице-президента по аппаратной инженерии он получил в 2013 году. В компании отмечают, что Тернус сыграл ключевую роль в разработке ряда продуктовых линеек, включая iPad, AirPods, а также нескольких поколений iPhone, Mac и Apple Watch. Он также курировал переход Mac на процессоры Apple Silicon.

До прихода в Apple Тернус работал инженером в Virtual Research Systems и получил степень в области машиностроения в Пенсильванском университете.

В июле 2025 г. Apple сообщила, что главный операционный директор (COO) Apple Inc. Джефф Уильямс покидает свой пост после десяти лет работы. Его сменил Сабих Хан, ключевой архитектор цепочек поставок Apple и старший вице-президент по операциям. В компании отмечали, что эти перестановки являются частью давно запланированной процедуры передачи полномочий.