Критерии для включения в реестр цифровых платформ планируется отменить

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития сообщило о планах отменить критерии, необходимые для включения площадок в реестр цифровых платформ. Об этом сообщил и.о. директора департамента цифрового развития и экономики данных министерства Глеб Турканов на форуме "Цифровые решения".

В России с 1 октября вступило в силу законодательство о цифровых платформах - для регулирования отношений между операторами посреднических цифровых платформ (ПЦП), их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

ПЦП обеспечивает взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг. Критериями ПЦП является среднесуточная аудитория более 100 тыс. человек и наличие одного из двух условий: более 10 тыс. активных партнеров либо оборот партнеров через платформу свыше 50 млрд рублей за предшествующий год.

Включение в реестр осуществляется по заявлению оператора ПЦП, но сейчас Минэкономразвития проверяет, действительно ли платформа отвечает установленным критериям.

"На первом этапе у нас был план охватить крупные платформы, которые быстро адаптируются к новым требованиям. Вместе с тем видим, что большое количество платформ, которые им (критериям - ИФ) не соответствуют, хотят стать частью реестра и начать соблюдать требования закона. Отвечая запросам рынка, именно для таких случаев требования по критериям планируется отменить", - сказал Турканов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, отмена критериев станет частью пакета поправок к закону, над которыми сейчас работает министерство.

В середине сентября Минэкономразвития опубликовало проект второго пакета мер по регулированию цифровых платформ. Предлагаемая дата вступления поправок в силу - 1 марта 2027 года.

На сегодняшний день в реестр цифровых платформ включены 13 ресурсов, такие как Wildberries, Ozon, Avito, "Купер", Lamoda, Delivery Club, AliExpress и ряд сервисов "Яндекса". При этом министерство продолжает оценку на предмет соответствия установленным критериям еще ряда платформ.