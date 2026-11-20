Маркировку звонков из-за рубежа введут с 1 марта 2027 года

Услуга будет бесплатной для абонентов, на экране будет появляться надпись "Иностранный вызов"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила маркировки мобильными операторами с 1 марта 2027 года звонков с заграничных номеров, сообщило Минцифры.

"С 1 марта 2027 года операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство", - сказано в пресс-релизе.

Услуга будет бесплатной для абонентов.

В Минцифры отмечают, что телефонные мошенники часто используют звонки с зарубежных номеров. "Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально схожи с российскими, злоумышленники вводят граждан в заблуждение. Реализация проекта позволит сократить риски телефонного мошенничества", - уверены в министерстве.

Маркировка будет выглядеть как надпись "Иностранный вызов" на экране телефона при звонке из-за рубежа, а при наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера (при этом вся информация не будет превышать 32 символов).

"Если вызов поступит на стационарный телефон, абоненту сообщат об иностранном вызове голосовым уведомлением - при наличии технической возможности", - добавили в Минцифры.

Там напомнили, что норма о маркировке иностранных вызовов вошла во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года. В настоящее время на уровне заинтересованных ведомств обсуждается уже третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством - "Антифрод 3.0", который был 30 сентября представлен Минцифры для общественного обсуждения.