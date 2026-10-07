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Цифровые платформы без границ и преград

На форуме "Цифровые решения" обсудили, как IT-системы помогают бизнесу выйти на зарубежные рынки и не ошибиться в выборе партнера

Цифровые платформы без границ и преград

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Востребованность цифровых платформ для продвижения российского бизнеса на внешние рынки, преодоление трансграничных барьеров, использование IT-систем для оценки партнеров на приоритетных экспортных направлениях, таких как Центральная Азия, — на этих вопросах сфокусировались участники сессии "Развитие российских экосистем цифровой экономики в сфере ВЭД", которая прошла в рамках крупнейшего отраслевого форума "Цифровые решения", организованного Минцифры России при поддержке правительства РФ.

Время — деньги

Прежде всего участники сессии отметили важность внедрения цифровых платформ для оптимизации работы бизнеса. Вице-президент АО "Российский экспортный центр" Станислав Георгиевский указал, что цифровизация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) позволяет экономить временной и финансовый ресурс бизнеса для того, чтобы эти деньги направлялись на создание новых продуктов, имеющих как экспортный потенциал, так и ценность для внутреннего рынка. "Настало время построения сложных систем взаимодействия множества операторов — и государственных, и предпринимательских", — сказал Георгиевский.

Начальник главного управления "Аналитический центр" Федеральной таможенной службы Иван Козлов со своей стороны отметил, что участники ВЭД из стран Евразийского экономического союза, государств СНГ, крупнейших экономик стран Юго-Восточной Азии и Глобального Юга настаивают на увеличении скорости трансграничных поставок. "Все говорят одно и то же: а можно еще быстрее? Все хотят, чтобы товары двигались практически без задержек", — сказал Козлов. По его мнению, для этого необходимо "переходить от обмена электронными документами к миграции данных между системами".

Путеводная нить

Своеобразным навигатором в сложном и зачастую неизведанном пространстве ВЭД являются достоверные, верифицированные и оперативные данные об участниках рынка, убеждена директор по развитию международных проектов "Интерфакса" Дарья Мелех. "Заходить в помещение, где включен свет, гораздо приятнее, чем в темную комнату", — сказала она, напомнив, что "Интерфакс" несколько десятилетий развивает цифровые решения такого рода.

"Понимая общий контекст, мы решили сфокусироваться на разработке цифровых платформ, которые способствуют не только минимизации рисков, но и открытию возможностей для бизнеса как внутри страны, так и за рубежом", — сказала она. В качестве примера Мелех привела международный проект "Евразия-Коннект", который реализуется при участии "Интерфакса".

"Само название говорит о географии проекта", — подчеркнула Мелех. "Выбор на Центральную Азию пал не случайно. Она находится на пересечении важнейших транспортных, энергетических и торговых коридоров — "Запад — Восток", "Север — Юг", — актуальность и востребованность которых заметно возросли в связи с геополитическими факторами. Мощным драйвером развития региона также выступает молодое и многочисленное население — иностранных инвесторов привлекает не только выгодное географическое расположение региона, но и недорогая и молодая рабочая сила, наличие которой гарантирует внутренний потребительский спрос на долгосрочную перспективу".

"Мы видим разноплановый интерес к этому региону стран Персидского залива, Китая, Индии. Россия исторически ключевой партнер этих стран. И чтобы эти позиции не потерять, наш вклад в развитие данного направления адекватен времени и месту", — сказала Мелех.

Предлагаемая цифровая платформа учитывает не только стандартные параметры: отраслевую принадлежность, регион регистрации, выручку — но и сигналы рынка о той или иной компании, которые анализируются не изолированно, а комплексно. "Система сама делает вывод: одна компания развивается и находится в поиске заемного капитала, другая — переживает не лучшие времена, третья — выходит на новый внешний рынок и т. д.", — сказала Мелех.

Самый масштабный форум

Форум "Цифровые решения — 2026" заметно отличается от предыдущего своими масштабами и охватом участников. Он фактически подтвердил статус международного, приняв порядка 20 тыс. гостей из более чем 100 стран.

Форум собрал представителей госвласти и бизнеса, разработчиков и заказчиков проектов отечественной цифровой индустрии. Одной из основных тем многих выступлений стала необходимость развития цифровых платформ и сервисов, в том числе для трансграничного взаимодействия, прежде всего со странами — ближайшими соседями России.

Выступая на пленарном заседании форума "Цифровые решения", премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что "год в цифровой отрасли — срок значительный", а цифровая сфера стала важнейшей частью национальной экономики. Глава правительства РФ привел данные, согласно которым совокупный оборот цифровых компаний России в прошлом году превысил 21 трлн рублей, увеличившись почти на 20%.

Как отметил Мишустин, форум — "хорошая возможность посмотреть не только, каких результатов удалось добиться, но и где требуются дальнейшие совместные шаги государства и предпринимателей".

Премьер подчеркнул, что "цифровые платформы востребованы не только в торговле, но и по целому ряду других направлений (в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в логистике), и становятся фактором устойчивости экономики".

Мишустин призвал обеспечить бесперебойную работу таких платформ и сообщил, что правительство РФ по поручению президента приступило к подготовке стратегий развития автономных систем и цифровых платформ.

"Рассчитываем на самое активное участие деловых кругов и экспертов в этой работе", — призвал российский премьер.

В свою очередь один из основных спикеров форума — вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, курирующий процесс цифровой трансформации, — отметил востребованность российских IT-решений за рубежом, сообщив, что объем экспорта отечественных IT-решений к концу года вырастет не менее чем на 15% по сравнению с показателями предыдущего.

Он также подчеркнул, что в реестре российского программного обеспечения содержится более 30 тыс. отечественных решений, за шесть лет их число выросло в пять раз. "То есть фабрика работает, и работает на полную мощность", — сказал Григоренко.

Цифровые решения
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