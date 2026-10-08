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"Интерфакс" представил на Digital Innopolis Days подход к созданию надежных ИИ-агентов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила на форуме Digital Innopolis Days собственную методологию построения корпоративных ИИ-агентов, применяемую в цифровой аналитической системе СПАРК.

Директор управления решений на базе ИИ Группы "Интерфакс" Максим Борисов выступил в четверг в секции "Интеллектуальные агенты: где технология даёт реальный эффект" с докладом "Зрелость ИИ-агента: от демо к эксплуатации".

Центральная идея доклада: зрелость корпоративного агента определяется не степенью его автономности, а способностью компании доказать, на каких данных он работает, почему получил такой результат и насколько стабильно его поведение.

Разработки СПАРК-Интерфакс отвечают на запрос клиентов, которые перестраивают бизнес-процессы под агентную инфраструктуру: проверка контрагента, оценка рисков и подготовка заключения всё чаще выполняются не сотрудником в интерфейсе, а агентом внутри корпоративного процесса - от заявки до решения. Для такой модели сервису недостаточно отдавать данные: он должен давать агенту клиента результат, за который можно отвечать. Для этого СПАРК выстроил архитектуру из комплекса элементов, образующих замкнутый контур управления качеством.

Агент начинается с "должностной инструкции" - формализованного описания его роли в бизнес-процессе: задача, разрешённые источники данных, доступные инструменты, границы самостоятельных действий и критерии качества. Данные поступают через открытый протокол MCP, что позволяет контролировать, к какой информации агент имеет доступ.

Поведение агента защищает сервис гардрейлов: входные фильтры блокируют попытки манипуляции, выходные удерживают деловую роль, тон и обязательные оговорки - независимо от того, как сформулирован запрос пользователя. Достоверность ответа обеспечивает фактчекер: каждое утверждение сверяется с первичными результатами инструментов - компания, период, суммы, единицы измерения, различие между нулём, отсутствием данных и ограничением доступа. Содержательный вывод допускается только при наличии подтверждения.

Качество измеряется, а не оценивается "на глаз": сервис оценки сочетает LLM-as-Judge, предметные сценарии и детерминированные тесты. Каждая выявленная ошибка превращается в тест, а тест - в системное изменение; так доказывается, что новая версия агента лучше предыдущей.

"Корпоративный агент взрослеет не тогда, когда ему разрешили всё делать самостоятельно, а когда компания может доказать, на каких данных он работает, почему получил такой результат и насколько стабильно его поведение", - отметил Максим Борисов.

Эффект для клиента - переход от справки о компании к готовому материалу для принятия решения: агент собирает данные по профилю, финансам, судам и связям, анализирует риски с учётом условий конкретной сделки и формирует документ с фактами, выводами и рекомендациями. По оценке компании, подготовка проекта аналитической записки по контрагенту сокращается с 40 до 6 минут, а глубина анализа, ранее доступная профильному аналитику, становится доступна любому сотруднику.

ИИ-ассистент СПАРК работает на данных системы, агрегирующей сведения более чем из 300 источников, и доступен клиентам в двух режимах: универсальный чат и режим преднастроенных бизнес навыков. Компании, развивающие собственные агентные системы, получают данные и навыки СПАРК через MCP для интеграции в свои процессы.

Система "СПАРК-Интерфакс" - отраслевой стандарт в области проверок контрагентов, профессиональное решение для оценки благонадёжности и финансовой устойчивости бизнеса, поиска аффилированности и скрытых связей, мониторинга рисковых событий. Система аккумулирует данные о российских юридических лицах и ИП в России из примерно 300 источников, и число их постоянно увеличивается.

СПАРК
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"Интерфакс" представил на Digital Innopolis Days подход к созданию надежных ИИ-агентов

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