В Казахстане предложили закрепить в законе статус связи как базовой услуги

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин предложил закрепить в законодательстве статус связи как базовой инфраструктурной услуги и ужесточить ответственность за повреждение линий связи.

"Сегодня связь - такая же базовая потребность граждан, как и электричество, вода или тепло. Однако она пока не имеет аналогичного правового статуса. Предлагаем поэтапно закрепить в законодательстве статус связи как базовой инфраструктурной услуги и ужесточить ответственность за повреждение линий связи", - сказал он на заседании правительства.

По его информации, только за 10 месяцев этого года сторонние организации повредили сети "Казахтелеком" 459 раз, в итоге общее время простоя составило 80 дней.

"Предельный размер штрафа за порчу сетей связи сегодня составляет 120 МРП, или 519 тысяч тенге. Люди часами могут оставаться без связи, а компания несет убытки и ответственность перед другими операторами, использующими ее инфраструктуру", - отметил Мусин.

Он также предложил обязать застройщиков при вводе новых жилых домов в эксплуатацию обеспечивать наличие оптоволоконной разводки до каждой квартиры и оборудованного места для размещения базовой станции 5G, предусмотрев подведение к нему электропитания, заземления и оптоволоконного подключения.

Это, по словам Мусина, позволит ускорить подключение граждан к интернету и создать условия для развития конкуренции в отрасли.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал эти предложения и поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития проработать вопрос подготовки соответствующего законодательства.

АО "Казахтелеком" занимает доминирующее положение на казахстанском рынке телекоммуникаций. Основным акционером является фонд "Самрук-Казына" (71,32% по состоянию на 1 апреля 2026 года). "Казахтелекому" принадлежат 51% акций мобильного оператора Kcell. В январе 2025 года "Казахтелеком" продал дочернее ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (бренды Tele2/Altel) катарскому Power International Holding (PIH) за $1,1 млрд.

Официальный курс на 24 ноября - 455,12 тенге/$1.