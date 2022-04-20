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Число подписок на Netflix впервые снизилось

Число подписок на Netflix впервые снизилось
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix сообщил о потере 200 тыс. подписчиков в период с января по март 2022 года, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет компании.

Отмечается, что Netflix впервые за свою историю столкнулся со снижением числа подписчиков по всему миру. По данным газеты, акции Netflix упали на 23% на фоне таких показателей.

"Теперь Netflix готовится к тому, что ситуация может стать еще хуже из-за прогнозируемой потери еще 2 млн подписчиков в период с апреля по июнь", - говорится в сообщении.

Издание The Wall Street Journal поясняет, что ожидаемые потери связаны с тем, что компания "сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других платформ, а также с повсеместной практикой обмена аккаунтами среди своих пользователей".

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