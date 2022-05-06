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Эдуард Шереметцев назначен заместителем министра энергетики РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Эдуард Шереметцев назначен заместителем министра энергетики РФ - соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина от 5 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минэнерго поясняет: "В новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО".

Биография и трудовая деятельность Шереметцева

До своего назначения новый замминистра занимал должность директора Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России.

Шереметцев родился в 1979 году в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области. Окончил Рыльский авиационный технический колледж по специальности "вычислительные машины, комплексы, системы и сети", а также Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова" по специальности "производство строительных изделий и конструкций".

С 1999 года работал менеджером в ООО "Инфотех" в Белгороде, затем директором ООО "Агротехкомплект". С 2003 по 2007 год - директор ООО "БелНет".

В 2007 году занимал должность управляющего директора ООО "Управляющая компания "Магистрали"", в 2008 году исполнял обязанности генерального директора ЗАО "Белгородские цифровые магистрали". В 2009 году был назначен заместителем директора ОАО "Корпоративные сервисные системы".

С 2010 по 2017 год работал начальником отдела ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра". В 2017 году - заместитель начальника управления, зам. директора департамента ПАО "Россети". С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя директора департамента ПАО "РусГидро". С 10 марта 2021 года назначен директором Департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства энергетики Российской Федерации.

Эдуард Шереметцев Минэнерго РФ
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