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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Российские ученые запатентовали новую архитектуру квантового процессора

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Группа ученых из Российского квантового центра (РКЦ) получила патент на реализацию квантового компьютера на основе кудитов - квантовых систем, способных одновременно находиться в более чем двух состояниях, сообщает пресс-служба РКЦ в четверг.

Кудиты - расширенная версия квантовых битов (кубитов). Квантовые процессоры используют такие явления как запутанность и суперпозиция, что позволяет кубитам находиться в двух состояниях - и 0, и 1 - одновременно, тем самым решая недоступные классическим компьютерам задачи. Кудиты отличаются тем, что способны принимать более двух состояний: 0, 1, 2, и другие.

Особенность архитектуры запатентованного процессора заключается в комбинации двух подходов к увеличению мощности квантового компьютера. Первый подход предполагает замену квантовых битов (кубитов) эквивалентным количеством кудитов, второй - использование дополнительных уровней кудитов вместо отдельных вспомогательных кубитов для промежуточных вычислений.
По словам соавтора патента, руководителя научной группы "Квантовые информационные технологии" в РКЦ Алексея Федорова, при квантовых вычислениях кудиты позволяют существенно экономить ресурсы процессоров, что особенно актуально для текущего поколения устройств.

Федоров уточнил "Интерфаксу", что разработанный в РФ прототип квантового процессора уже работает на кудитах. За рубежом существуют три аналогичных: в США, Китае и Австрии.

Действие патента распространяется на территорию РФ до конца 2040 года. В ближайшее время исследователи также планируют подать заявку на международную регистрацию. Получение патента позволит команде в перспективе подтвердить значимость отечественных разработок на мировом уровне и закрепить исключительное право на архитектуру созданного процессора, отметили в РКЦ.

Российский квантовый центр
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