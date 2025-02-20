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Microsoft представила квантовый процессор с топологическим ядром

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. представила Majorana 1 - первый в мире квантовый процессор с топологическим ядром, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Majorana 1 основан на новом классе материалов - топопроводниках - и представляет собой "трансформационный скачок в направлении практических квантовых вычислений", отмечает компания.

Топопроводники позволяют добиться топологической сверхпроводимости - нового состояния вещества, которое прежде существовало только в теории. Их открытие связано с разработкой и производством устройств, сочетающих в себе полупроводник (арсенид индия) и сверхпроводник (алюминий). При охлаждении до температуры близкой к абсолютному нулю и использовании магнитных полей такие устройства формируют топологические сверхпроводящие нанонити.

Такое состояние вещества позволяет хранить информацию в топологических кубитах, которые в теории стабильнее других существующих на текущий момент кубитов (наименьшая единица информации в квантовых компьютерах, аналог бита в традиционном компьютере).

"Microsoft полагает, что квантовые компьютеры на основе топологических кубитов представляют собой многообещающий путь к квантовым вычислениям с низким уровнем ошибок", - говорится на сайте компании.

Благодаря открытию технологический гигант рассчитывает создать практически полезный квантовый компьютер уже к концу десятилетия, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Квантовые компьютеры позволяют значительно ускорить обработку данных, но пока используются в основном в исследовательских целях.

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи ранее в феврале говорил, что квантовые компьютеры смогут приносить практическую пользу через пять-десять лет. Глава Nvidia Дженсен Хуан в январе отмечал, что "очень полезные" квантовые компьютеры вряд ли появятся раньше, чем через десятки лет.

Microsoft США
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