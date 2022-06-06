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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Минцифры РФ запускает антифишинговую систему

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ запускает систему мониторинга фишинговых сайтов: она автоматически выявляет ресурсы, которые маскируются под официальные порталы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

В функционал системы входит получение информации о фишинговых сайтах от сторонних источников, отслеживание новых, перерегистрированных и перенесенных доменов со скоростью до 1 млн адресов в час. Также она сохраняет информацию о подозрительных ресурсах в базе данных для последующей проверки на фишинг и может прекращать работу фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов.

В ведомстве отметили, что в течение двух месяцев система проходила опытную эксплуатацию. За это время она обнаружила 30 тысяч подозрительных сайтов. Это сайты-копии ресурсов органов власти, онлайн-казино, услуги поддельной бухгалтерской отчетности, продажи поддельных билетов, документов и так далее. За этот период было заблокировано девять тысяч сайтов с подтвержденным фишингом.

Как сообщалось, в начале мая Минцифры РФ заключило с ООО "Рубитех" (входит в IT-холдинг "ГС-Инвест" - СП Газпромбанка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого) госконтракты на поставку оборудования и ПО для создания IT-инфраструктуры для системы мониторинга фишинговых сайтов на общую сумму 112,3 млн рублей.

Ранее в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сообщали, что новая антифишинговая система будет работать по следующей схеме: автоматизированный поиск угрозы, предобработка оператором, формирование заявки на блокировку. После рассмотрения заявки фишинговый сайт будет блокироваться ответственным федеральным органом исполнительной власти.

Минцифры РФ
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