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Доменная зона ru в 2022 г. сократила долю фишинговых сайтов до 15% с 40% годом ранее

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доля фишинговых ресурсов с доменными адресами в зоне ru к концу 2022 года снизилась до 15% (85% - в остальных доменных зонах), сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге в четверг.

"В 2021 году чаще всего под фишинг попадали и переходили по ссылкам граждане, у которых был домен ru. К концу 2022 года объем фишинга в зоне ru снизился до менее 15%, соответственно уйдя с первого места (среди других доменов - ИФ)", - сказал он.

Как уточнил Бенгин "Интерфаксу", годом ранее доля фишинговых ресурсов с доменными адресами в зоне ru относительно остальных доменных зон составляла около 40%.

Специалист сообщил в ходе форума, что необходимо ускорять блокировку фишинговых сайтов, так как большая часть переходов на них осуществляется в первые 12 часов их существования.

"При таком подходе мы должны стремиться к тому, чтобы сделать недоступными ресурсы: либо чтобы они в принципе не появлялись, либо реакция какая-то очень быстрая (должна быть по блокировке - ИФ), за какие-то несколько часов", - сказал Бенгин.

Как уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, в настоящий момент сайты нелегальных проектов на финансовом рынке блокируются в течение пяти дней, это позволяет избегать их масштабирования.

Минцифры РФ
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