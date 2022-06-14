В Кремле нет готовой позиции по вопросу регулирования деятельности блогеров

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Кремле нет сформированной позиции по поводу необходимости регулирования деятельности блогеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, вы знаете, какой-то готовой позиции нет по этому вопросу. Дело в том, что это очень трудный вопрос", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле необходимым некое специальное регулирование блогерской деятельности.

Вопрос возник в связи с заявлением ответственного секретаря Совета по правам человека при президенте РФ Александра Точенова, который считает, что деятельность блогеров требует регулирования.