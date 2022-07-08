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Цены на чипы памяти начали опускаться с пандемийных максимумов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на чипы памяти, используемые почти во всех современных электронных устройствах, начали снижаться с пиков, наблюдавшихся в период пандемии коронавируса, , пишет The Wall Street Journal. Издание предполагает, что активный спрос, вероятно, начал сходить на нет.

Средняя цена контрактов на чипы памяти DRAM упала на 10,6% в период с апреля по июнь по сравнению с годом ранее, согласно данным тайваньской исследовательской компании TrendForce. Это первое подобное снижение показателя за два года. При этом ожидается, что цены продолжат падать еще активнее в ближайшие месяцы.

Цены на чипы DRAM, которые позволяют обеспечивать многозадачность устройств, достигли пика осенью прошлого года и затем начали опускаться в поквартальном выражении, однако до недавнего времени все еще оставались выше в годовом выражении.

Ситуация является еще одним индикатором снижения активности на рынке полупроводников. Пандемия коронавируса привела к росту спроса на персональные компьютеры, гаджеты и серверы данных. Это, в свою очередь, привело к рекордному дефициту предложения и последующему скачку цен, однако теперь тенденция начала меняться.

Чипы памяти используются в самых различных устройствах, на их долю приходится около 28% рынка полупроводников объемом $595 млрд, который исключает микропроцессоры и датчики изображения, согласно Gartner Inc.

В 2021 году тремя из четырех представителей сферы по производству полупроводников, ставших лидерами по объему годовой выручки, оказались производители чипов памяти. Речь идет о южнокорейских Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., а также американской Micron Technology Inc.

Нынешние перемены в ситуации с ценами и спросом влияют на финансовые перспективы ряда крупнейших игроков отрасли. Так, Samsung прогнозирует, что его выручка в апреле-июне снизилась по сравнению с предыдущим кварталом. Ранее компания фиксировала рекордный рост выручки на протяжении трех кварталов подряд.

TrendForce Тайвань DRAM Gartner Samsung Micron Technology Южная Корея США
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