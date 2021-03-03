Huawei сократит выпуск смартфонов более чем вдвое

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies предупредила своих поставщиков комплектующих о снижении объема заказов более чем на 60% в этом году под давлением американских санкций, сообщает Nikkei Asia.

Компания планирует заказать комплектующие для выпуска 70-80 млн смартфонов, сказали изданию несколько поставщиков. Другие отметили, что данный показатель может оказаться еще ниже - около 50 млн.

В 2020 году Huawei выпустила 189 млн телефонов, по данным International Data Corporation (IDC). Объем производства рухнул на 21,5% относительно предыдущего года. По расчетам IDC, китайская компания в прошлом году занимала третье место в мире по поставкам смартфонов после южнокорейской Samsung Electronics и американской Apple.

При этом Huawei продолжает выпускать модели с поддержкой 4G, поскольку у нее нет разрешения правительства США на импорт компонентов для смартфонов с возможностью поддержки нового стандарта сотовой связи 5G.

По оценке исследовательской компании Gartner, Huawei в 2020 году закупила чипы на сумму чуть более $19 млрд (падение за год на 23,5%), также заняв третью позицию на мировом рынке по этому показателю. При этом Samsung и Apple нарастили покупки полупроводников более чем на 20%.

В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже подразделения, выпускающего потребительские устройства под брендом Honor, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Финансовые условия сделки не раскрывались. Компания упомянула об "огромном давлении", с которым столкнулся ее потребительский бизнес компании, в связи с "недоступностью технических компонентов, необходимых в производстве мобильных телефонов".

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли компанию в "черный список", поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.