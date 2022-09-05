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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"

Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в качестве обязательных для размещения там госорганами своих аккаунтов.

В соответствии с распоряжением, которое подписал премьер РФ Михаил Мишустин, новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

"Госорганы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создавать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" (...) Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня", - говорится в пояснении к распоряжению на сайте правительства.

Речь, в частности, идет о публикации в этих соцсетях отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов.

Как подчеркивается в справке, соцсети, утвержденные правительством для этих целей, соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

ВКонтакте Одноклассники Михаил Мишустин
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