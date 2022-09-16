Выручка VEON за восемь месяцев выросла на 3,1% до $5,2 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON за январь-август 2022 года нарастил выручку на 3,1% в годовом исчислении, до $5,2 млрд, говорится в отчете компании.

EBITDA за этот период увеличилась на 3,9% год к году и составила $2,3 млрд.

В местных валютах рост по консолидированной выручке составил 6,5%, по EBITDA - 7,9%.

Сервисная выручка холдинга за январь-август составила $4,9 млрд, увеличившись год к году на 4,3% (рост на 7,8% в местной валюте).

Также холдинг раскрыл финансовые результаты за два месяца III квартала: в июле-августе консолидированная выручка увеличилась на 4,2%, составив $1,4 млрд, а показатель EBITDA продемонстрировал рост на 2,4%, увеличившись до $604 млн.

В местной валюте выручка выросла на 2,7%, EBITDA - на 2,3%.

Сервисная выручка в указанный период увеличилась на 7,9%, до $1,3 млрд (рост на 6,5% в местной валюте).

Чистый долг на 31 августа составил $8,1 млрд.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением нидерландского траста - штихтинга.