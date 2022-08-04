VEON во II квартале нарастил выручку на 5,6% до $2 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выручка телекоммуникационного холдинга VEON во II квартале увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила $2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В нацвалютах выручка продемонстрировала рост на 6%.

EBITDA увеличилась на 13%, до $913 млн. В национальных валютах рост составил 14,1%.

Капзатраты

Капитальные затраты VEON во II квартале снизились на 21,5% год к году и составили $382 млн, говорится в отчете телекоммуникационного холдинга.

Интенсивность капзатрат составила 21,5% против 25% годом ранее.

Снижение CAPEX показали практически все активы VEON, кроме Бангладеш и Узбекистана, у которых капзатраты выросли в 3,8 раза и 11 раз соответственно.

Наибольшее снижение по показателю продемонстрировала Россия – капзатраты актива в отчетном периоде снизились почти в 2 раза.

FCF

VEON по итогам II квартала получил отрицательный свободный денежный поток (FCF) за вычетом лицензий в размере $249 млн, говорится в отчете компании.

До этого холдинг на протяжении двух кварталов не раскрывал данные по показателю.

На показателе FCF базируется дивидендная политика холдинга: она предполагает выплаты в размере не менее 50% от FCF после вычета расходов от получения лицензий на частоты.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.