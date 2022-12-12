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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Qiwi купит игрока в сфере цифрового маркетинга RealWeb

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Qiwi plc заключила соглашение о приобретении 78% игрока в сфере цифрового маркетинга RealWeb, говорится в сообщении группы.

Предполагается, что оставшиеся 22% RealWeb Qiwi купит в течение следующих шести месяцев. Ожидается, что сумма сделки не превысит 10% от собственных свободных денежных средств Qiwi.

Группа рассчитывает, что сделка поможет ей занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга.

"Сделка согласуется со стратегией компании по дальнейшей диверсификации продуктового портфеля и созданию дополнительной ценности для клиентов и акционеров", - отмечает Qiwi.

RealWeb - один из крупнейших игроков на российском рынке цифрового маркетинга. Она предоставляет клиентам полный спектр услуг в этой сфере, в том числе услуги в области контекстной рекламы, рекламы в СМИ, присутствия в социальных сетях, программного, CPA и мобильного маркетинга.

О планах приобрести контрольную долю цифровой рекламной группы Qiwi объявила в середине ноября. Сделка подлежит одобрению антимонопольными органами, отмечалось ранее. Предполагается, что она будет закрыта в конце четвертого квартала 2022 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основной акционер Qiwi - Сергей Солонин.

Qiwi RealWeb Сергей Солонин
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