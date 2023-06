РКН включил в перечень на "приземление" 12 иностранных провайдеров хостинга

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) удвоила перечень компаний, которые обязаны выполнить требования законодательства "о приземлении", в частности, открыть офис в РФ.

Как говорится в сообщении, РКН включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению": Amazon Web Services, Inc. (сайт aws.amazon.com), Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com), Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), GoDaddy.com LLC (godaddy.com), Bluehost Inc. (bluehost.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Таким образом, всего в перечне РКН "на приземление" теперь 25 компаний.

Amazon Web Services - коммерческое публичное облако, поддерживаемое и развиваемое компанией Amazon с 2006 года. Предоставляет подписчикам услуги как по инфраструктурной модели, так и платформенного уровня.

В РКН напомнили, что, согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории РФ, подпадают под действие ФЗ № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ".

"Включение в перечень лиц, подлежащих "приземлению", накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти", - сказано в сообщении.

В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.