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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

РКН обязал владельца форума "Отзовик" выполнить требования закона о "приземлении"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) включил компанию Otzovik Limited, которой принадлежит популярный форум "Отзовик", в перечень иностранных компаний, которые обязаны исполнять требования закона о "приземлении" иностранных IT-компаний, говорится в сообщении ведомства.

"Иностранная компания Otzovik Limited подпадает под действие закона "о приземлении", так как на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России. Суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тыс. российских пользователей", - говорится в сообщении РКН.

Таким образом, в перечне РКН сейчас 15 компаний.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.

Ранее за отказ удалить запрещенную в РФ информацию и неисполнение требований закона о "приземлении" РКН ввел меры понуждения в отношении нескольких компаний. Поисковые системы маркируют ресурсы компаний Telegram, Tiktok, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законодательства.

Ранее аналогичные меры по тем же основаниям были приняты РКН в отношении компании Google LLC, которой, кроме того, запретили рекламу её ресурсов на российских площадках, а также в отношении компании Twitch и Wikimedia Foundation, Inc. ("Википедии").

Роскомнадзор Отзовик
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