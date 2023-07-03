WSJ сообщила о прогрессе в переговорах о поставках VR-шлемов Meta в Китай

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) обсуждает возможность продажи шлемов виртуальной реальности Quest в Китае, однако потенциальных партнеров беспокоят прошлые высказывания главы компании Марка Цукерберга, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Meta вела переговоры с рядом технологических компаний Китая и достигла определенных успехов в обсуждении с Tencent, однако китайские топ-менеджеры беспокоятся, что власти страны не воспринимают Цукерберга столь же позитивно.

Цукерберг обвинял Китай в краже технологий и выступал с критикой ByteDance, которой принадлежит TikTok.

Мнение чиновников о главе Meta может добавить неопределенности, если американская фирма и ее партнер обратятся за получением лицензий и разрешений для своих товаров и услуг, отмечают некоторые из источников WSJ.

Пекин запретил Meta в 2009 году. Ее социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp остаются заблокированными, при этом компания получает доходы от китайских рекламодателей.

Также неясно, как Meta будет распространять контент в Китае. Вероятнее всего, китайским пользователям будут предлагать контент отдельно от мировых, указывают источники. Кроме того, Tencent хотела бы интегрировать собственные продукты в Quest. Некоторые из ее внутренних команд и студий, в которые она инвестировала, разрабатывают игры для виртуальной реальности.

Meta начала переговоры с Tencent, Lenovo и рядом китайских производителей смартфонов в конце 2022 года. В случае заключения сделки с Tencent китайская компания станет эксклюзивным дистрибьютором шлемов Meta в стране.