Tencent будет продавать в Китае новые VR-шлемы Meta

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Tencent, крупнейший игрок на мировом рынке видеоигр, станет эксклюзивным дистрибьютором новых, более дешевых шлемов виртуальной реальности (VR) американской Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) на территории КНР.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По предварительной договоренности между компаниями, Tencent начнет продажу шлемов в конце 2024 года. Устройства также будут продаваться за пределами Китая.

Meta будет получать более крупную долю в выручке от продажи самих устройств, Tencent - в выручке от продажи сопутствующих услуг и контента, включая игры и подписки на программное обеспечение.

Пользователям шлемов будут доступны игры и другие приложения, выпускаемые Tencent.

Неясно, потребуется ли китайской компании получать официальное разрешение властей на вывод этих устройств на рынок страны и продажу VR-контента их пользователям, поскольку деятельность в сфере виртуальной реальности в Китае еще не регулируется никакими правилами. WSJ, однако, отмечает риски для партнеров в связи с ужесточением регулирования рынка видеоигр и другого цифрового контента в стране.

Сделка Tencent и Meta неокончательная, ее условия могут измениться, подчеркивает газета. Переговоры между сторонами продолжались около года.

Известно, что Meta планирует использовать в новых шлемах более дешевые линзы, чем в своей последней модели - Quest 3, при этом графический процессор будет лучше, чем в Quest 2. По данным источников издания, американская компания изучала возможность удешевления некоторых компонентов на фоне роста расходов.

Пока никакие шлемы Meta официально не продаются в КНР. В 2009 году Пекин заблокировал ее соцсеть Facebook, также заблокированными остаются ее платформа Instagram и мессенджер WhatsApp. При этом компания получает доходы от китайских рекламодателей.