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В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия, Иран и Китай предпринимают попытки по оказанию влияния на президентские выборы в США 2020 года, заявил в понедельник главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

Как сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, упомянутые страны используют все более изощренные тактики для достижения этих целей. Между тем, он заверяет, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, поскольку с 2016 года компания сыграла важную роль в предотвращении попыток оказать влияния на выборы в разные страны мира, в том числе во Франции, Германии, а также в Индии и Бразилии.

"Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства - ИФ) и предпринимать необходимые действия", - отметил глава Facebook. Он подчеркнул, что "наши системы сейчас намного более усовершенствованные, чем в прошлом".

Ранее в понедельник компания объявила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.

В Facebook сообщили, что три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна - российское. "Они были нацелены на (пользователей - ИФ) США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", - отмечается в сообщении Facebook.

Facebook Марк Цукерберг США Китай Иран

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