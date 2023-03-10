Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) изучает возможность создания отдельной соцсети, в которой можно будет делиться последней информацией, сообщил CNN представитель компании.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в комментарии.

Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с сетью микроблогов Twitter (заблокирован в России).

Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

Миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

Некоторые СМИ отмечают, что новая платформа будет связана с Instagram (принадлежит Meta и заблокирована в России), что позволит пользователям этой соцсети заходить туда с уже существующих аккаунтов.