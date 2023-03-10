Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) изучает возможность создания отдельной соцсети, в которой можно будет делиться последней информацией, сообщил CNN представитель компании.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией по своим интересам", - говорится в комментарии.

Телеканал отмечает, что задуманная соцсеть по концепции схожа с сетью микроблогов Twitter (заблокирован в России).

Планируется, что эта платформа будет децентрализованной, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.

Миллиардер Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.

Некоторые СМИ отмечают, что новая платформа будет связана с Instagram (принадлежит Meta и заблокирована в России), что позволит пользователям этой соцсети заходить туда с уже существующих аккаунтов.

Meta США Илон Маск Twitter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры опровергло утечку биометрических данных из подведомственному ему НИИ

Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

SpaceX из-за непогоды перенесла запуски двух групп спутников Starlink

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });