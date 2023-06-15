Музыкальные лейблы подали в суд на Twitter за нарушение авторских прав

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Участники Национальной ассоциации музыкальных издателей США (National Music Publishers' Association, NMPA), включая Sony Music Publishing и Universal Music, подали в федеральный суд Нэшвилла иск к Twitter, обвинив компанию за нарушение авторских прав. Об этом сообщает MarketWatch.

Истцы утверждают, что сервис микроблогов сознательно нарушает права на музыкальные композиции и незаконно обогащается за счет издателей и авторов песен.

К иску прилагается "неисчерпывающий" список примерно из 1,7 тысячи композиций, права на которые, по мнению истцов, нарушила Twitter.

Издатели рассчитывают на выплату ущерба в размере до $150 тысяч за каждое незаконно размещенное произведение.

По закону Twitter обязан удалить материалы, защищенные авторским правом, но после сокращения тысяч сотрудников может не обладать достаточными ресурсами для исполнения такого требования, считают эксперты в области права, опрошенные MarketWatch.

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд осенью 2022 года. На момент приобретения компании ее штат насчитывал 7,5 тысячи человек, однако в конце февраля в нем оставалось уже менее 2 тысяч сотрудников.