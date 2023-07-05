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Аналитик спрогнозировал роста капитализации Microsoft до $3 трлн в начале 2024 года

Локомотивом роста назван чат-бот ChatGPT

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft Corp. вслед за Apple Inc. достигнет рыночной стоимости в $3 трлн в начале 2024 года благодаря монетизации технологии искусственного интеллекта, полагает аналитик Wedbush Дэн Айвз.

По мнению аналитика, чат-бот ChatGPT станет локомотивом дальнейшего роста для Microsoft и главным конкурентным преимуществом компании в борьбе за рынок ИИ, объем которого он оценивает в $800 млрд в ближайшее десятилетие.

Акции Microsoft дорожают на 0,8% в ходе торгов в среду и торгуются у отметки $340. Айвз дает для них рекомендацию "выше рынка" с целевой ценой $375 за бумагу. С начала года капитализация Microsoft подскочила на 42% и составляет около $2,51 трлн. По оценке Dow Jones Market Data, рыночная стоимость компании достигнет $3 трлн при котировках в $403,47 за акцию.

Капитализация Apple превысила $3 трлн на прошлой неделе.

Apple Microsoft Дэн Айвз ChatGPT США
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