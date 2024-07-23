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Мобильное приложение и сайт Райффайзенбанка недоступны из-за сбоя

Клиенты также жалуются на сбои в работе сайтов РСХБ, Газпромбанка и Росбанка

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мобильное приложение и сайт Райффайзенбанка не работают из-за сбоя, сообщили "Интерфаксу" клиенты кредитной организации.

Они пожаловались, что не могут войти в мобильное приложение банка. Сайт кредитной организации также не загружается. В момент публикации этой новости сайт банка загрузился с ошибками.

Помимо Райффайзенбанка, сбои также наблюдаются у Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка, следует из данных Downdetector.

Райффайзенбанк Газпромбанк Росбанк Россельхозбанк
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