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Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя
Фото: Diego Radames/Europa Press via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская CrowdStrike Holdings Inc., работающая в сфере кибербезопасности, обнаружила причину, из-за которой произошел сбой в работе компьютерных систем по всему миру, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц.

Как говорится в его заявлении, опубликованном на платформе X, проблема связана с обновлением программного обеспечения, разработанного CrowdStrike, у пользователей операционной системы Windows. Пользователи ОС Mac и Linux не пострадали.

"Это не нарушение безопасности и не кибератака", - подчеркнул Куртц.

Ранее власти Франции и Великобритании также сообщили, что не считают инцидент результатом кибератаки.

Как сообщалось, что крупный технический сбой в системах Microsoft утром в пятницу затронул работу крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков, а также средств массовой информации в разных странах мира. СМИ сообщают об отмене свыше 1 тыс. рейсов. Позднее Microsoft сообщила, что специалистам компании удалось восстановить работу некоторых сервисов.

Акции CrowdStrike, ранее падавшие на 21%, немного сократили снижение и теперь дешевеют примерно на 16%.

Microsoft Windows CrowdStrike Джордж Куртц
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