Генпрокурор Краснов анонсировал ужесточение ответственности за киберпреступления

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия готовит ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде, заявил на проходящем в Бишкеке заседании генпрокуроров государств-членов ШОС генпрокурор России Игорь Краснов.

"Выполняя поставленные главой государства задачи, Генеральная прокуратура в 2020 году создала межведомственную рабочую группу по противодействию информационной преступности. В ее состав вошли представители правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств", - сказал он.

"В рамках ее деятельности с учетом правоприменительной практики подготовлены законопроекты об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств ("фишинг", социальная инженерия, кибервымогательство, DDoS-атаки), и усилении ответственности за них, а также об обеспечении сохранности электронных доказательств совершения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе по запросам иностранных компетентных органов", - заявил Краснов.

Кроме того, по его словам, сейчас Госдума по предложению Генепрокуратуры рассматривает законопроект о криминализации незаконного оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения.

Краснов подчеркнул, что наряду с защитой граждан от негативного воздействия информационной среды под охраной государства находятся и персональные данные, обработка которых требует от операторов цифровых сервисов соблюдения гарантированных Конституцией России прав, в том числе на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. На прокуратуру возложена задача проверять исполнения требований закона о защите персональных данных для исключения их утечки и использования при совершении уголовных посягательств, особенно в финансовой сфере.

Краснов сообщил, что поставил перед прокурорами задачу добиваться от правоохранителей максимальной отработки цифровых следов для выявления всех участников киберпреступлений.

Он подчеркнул, что "эффективность противодействия киберпреступности напрямую зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа". Ключевым элементом здесь является аккумулирование данных о состоявшихся в сетевом пространстве фактах преступных посягательств и обмена информацией в электронном виде.

"При расследовании преступлений, совершенных в виртуальном пространстве, необходимым условием является полнота фиксации данных обо всех эпизодах противоправной деятельности, (...) их тщательный анализ, в том числе с использованием нейросетевых комплексов, что позволяет устанавливать уникальный цифровой след, используемый при совершении криминального деяния", - сказал Краснов.

По его словам, "до направления уголовного дела в суд прокуроры должны убедиться, что отмеченный алгоритм соблюден, органом расследования приняты все меры для выявления всех эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности как организаторов, так и исполнителей преступных схем". "На это они (прокуроры) мною ориентированы", - заметил он.