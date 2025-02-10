Французский ИИ-стартап Mistral планирует привлечь капитал для финансирования проекта ЦОД

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Французский ИИ-стартап Mistral рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования, чтобы найти средства для оплаты проекта центра обработки данных в стране.

"Если вы стартап, вы всегда стремитесь привлечь больше средств, - заявил Bloomberg TV на полях ИИ-саммита в Париже главный исполнительный директор Mistral Артур Менш. - Это определенно то, о чем мы думаем".

9 февраля Менш заявил Le Parisien, что Mistral планирует открыть недалеко от Парижа новый ЦОД, оснащенный новейшими чипами для питания ИИ-моделей. Компания намерена инвестировать "несколько миллиардов евро" в ЦОД, который он обещает открыть в ближайшие месяцы.

10 февраля Менш отметил, что часть денег для финансирования этого проекта компания намерена получить в рамках будущих инвестраундов.

Mistral, созданная в 2023 году, пока привлекла инвестиции в общей сложности на сумму чуть более 1 млрд евро.

Франция заручилась инвестициями в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму более 100 млрд евро на ближайшие годы, заявил президент страны Эммануэль Макрон в преддверии ИИ-саммита.