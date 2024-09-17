Минцифры в 2025 году планирует начать исследования стандарта мобильной связи 6G

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Научные исследования стандарта мобильной связи шестого поколения (6G) в России планируется начать в 2025 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Минцифры планирует с 2025 года приступить к научным исследованиям стандарта 6G. Начнем это все исследовать, финансировать", - сказал Шадаев журналистам на площадке первого Международного технологического конгресса.

Он отметил, что исследования будут проводиться в рамках нацпроекта "Экономика данных". При этом РФ планирует кооперацию с дружественными странами.

Ранее сообщалось, что стратегия развития отрасли связи до 2035 года, утвержденная в конце 2023 года, предусматривает на первом этапе (2023-2030 годы) разработку и начало опытной эксплуатации российского оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.