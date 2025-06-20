Гендиректор "Черкизово": пересматриваем подход к инвестпроектам, в приоритете короткие сроки окупаемости

Сергей Михайлов рассказал о результатах первого квартала, сокращении инвестпрограммы и о ситуации с экспортом

Гендиректор "Черкизово": пересматриваем подход к инвестпроектам, в приоритете короткие сроки окупаемости Фото: Пресс-служба

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции РФ, на фоне нынешней экономической ситуации пересматривает подход к инвестиционным проектам, отдавая приоритет тем, у которых срок окупаемости составляет менее пяти лет.

О том, что стало причиной такого решения, какой будет инвестпрограмма на текущий год, что, кроме высоких процентных расходов, привело к чистому убытку по итогам первого квартала, о чем говорит опыт размещения облигаций в юанях и какие изменения произошли в составе акционеров группы, рассказал в блиц-интервью "Интерфаксу" генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Подвела курица

Первый квартал этого года компания завершила с чистым убытком в 149 млн рублей, объяснив его в том числе высокими процентными расходами.

"На прибыльность компании, главным образом, повлиял рост себестоимости при продолжающемся снижении цен на куриное мясо, - сказал Михайлов. - Эти негативные тенденции начались еще в 2024 году, но в первом квартале 2025 года они дополнительно усилились".

Стоимость курицы за это время упала на 10-15% и стала соответствовать ценам четырехлетней давности. Однако с того времени производственная инфляция в отрасли, по самым скромным оценкам, выросла на 40%, отметил он.

"И в первом квартале 2025 года рост издержек продолжился - цены на отдельные категории сырьевых товаров увеличились на 35-40%. Эти факторы отрицательно повлияли на прибыльность сегмента "Курица", который занимает более 50% в выручке группы", - сообщил Михайлов, добавив, что в производстве мяса индейки и свинины себестоимость также растет, однако рыночные цены держатся на стабильном уровне.

По его словам, смягчающим фактором стало то, что в первом квартале компания продолжила генерировать хороший доход в фудсервисе и экспорте, где продажи продукции с высокой добавленной стоимостью растут опережающими темпами.

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимаются для сокращения затрат, Михайлов сказал: "Как и в прежние годы, мы продолжим делать фокус на повышении производительности труда, автоматизации предприятий и внедрении инноваций в сфере R&D. С учетом довольно сложной ситуации с кадрами эти меры позволят нам обходиться меньшим количеством персонала, но при этом больше платить нашим сотрудникам".

Облигации в юанях

В этом году компания разместила двухлетние облигации на 500 млн юаней. "Преимуществом размещения облигаций в этой валюте стала более низкая ставка, чем при аналогичном размещении в рублях. Получение части экспортной выручки в юанях позволило снизить возникший при размещении валютный риск", - сказал Михайлов, добавив, что пока новые выпуски в юанях не планируются.

В целом же облигации будут размещаться в зависимости от потребностей компании и конъюнктуры рынка. Они будут использоваться для рефинансирования текущей задолженности. "Мы используем все доступные механизмы финансирования, выбирая их с точки зрения эффективности и конъюнктуры рынка. Помимо облигаций, это льготные и коммерческие кредиты", - сказал он.

Вынужденная мера

Как заявил Михайлов, в 2025 году группа была вынуждена сократить инвестиционную программу. "Если в прошлом году наш CAPEX составил 36 млрд рублей, то в этом году он будет где-то в районе 22 млрд рублей, то есть примерно на 40% меньше. Но это все равно значительная сумма", - сказал он.

"С учетом текущей высокой стоимости заемных средств мы в целом пересмотрели наш подход к инвестиционным проектам. Теперь приоритет отдается тем из них, что относятся к производству бройлеров или к глубокой мясопереработке и срок окупаемости которых составляет менее пяти лет", - сообщил он.

Говоря в связи с этим о реализации в Тульской области проекта по созданию крупнейшего в РФ мясоперерабатывающего кластера, он сообщил, что работа над ним продолжается. "Несмотря на сокращение инвестиций, мы занимаемся проектированием большей части объектов, запланированных к строительству. В сентябре 2024 года был запущен самый большой наш завод по производству технических фабрикатов. Его выход на полную проектную мощность ожидается в 2026 году", - сказал он.

Основная часть продукции завода предназначена для использования на комбикормовых заводах "Черкизово" для создания эффективных и безопасных рационов кормления цыплят-бройлеров и свиней. Сейчас также идет процесс сертификации для выпуска линейки премиальных продуктов из муки и жира, которые планируется поставлять крупнейшим производителям кормов для домашних животных.

В то же время срок пуска завода по убою и переработке бройлеров, запланированный на 2026 год, придется перенести.

"К настоящему времени команда проекта провела невероятный объем работы с поставщиками оборудования для разработки детализированного концептуального дизайна площадки. На этапе запуска мы действительно оказались в сложной ситуации с доступными поставщиками и только сейчас смогли наладить с ними стабильную коммуникацию и получить гарантии по участию в проекте. С учетом этого запуск завода в 2026 году не представляется возможным. Вероятно, сроки сдвинутся минимум на два года", - сообщил Михайлов.

По его словам, "достаточно сложной" остается ситуация со свиноводческой частью тульского проекта. "Из-за геополитической обстановки в мире на текущий момент доступных поставщиков оборудования под планируемый объем убоя просто нет. Компании, которые пытаются разработать аналоги, не соответствуют требуемому нами уровню автоматизации и качеству. Здесь мы пока движемся медленнее, чем с заводом по убою и переработке бройлеров, но, тем не менее, не теряем надежды запустить объект к 2029 году", - заявил он.

Общую сумму инвестиций в кластер в компании оценивают в более 40 млрд рублей. Но, как отметил Михайлов, "на данном этапе точную оценку стоимости проекта пока дать сложно".

В прошлом году группа пришла в Тюменскую область, купив компанию "Руском". "В июне мы завершили реорганизацию "Рускома", в результате чего он объединился с АО "Куриное царство" (входит в группу - ИФ). Это позволит значительно повысить эффективность за счет унификации процессов, учетных систем, а также ассортимента", - сообщил он.

По его словам, дальнейшее развитие площадки будет больше связано с увеличением объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью под флагманским брендом "Петелинка", присутствие которого группа намерена активно расширять на Урале и в Сибири. "Мы планируем продолжать инвестировать в эту площадку, собираемся ее модернизировать с целью повышения качества продукции и расширения ассортимента", - сказал Михайлов.

Отвечая на вопрос о планах по новым сделкам, глава группы заявил: "Мы рассчитываем, что наши объемы производства продолжат расти как органическим путем, так и за счет M&A. Компания постоянно ведет работу по поиску качественных активов, которые могли быть интересны с точки зрения синергии с существующими предприятиями и с точки зрения расширения география присутствия".

"Разумеется, увеличение объемов производства потребует и увеличения нашего земельного банка, так как компании понадобится больше сырья для выпуска комбикормов", - сказал он.

Бройлеры на бирже

29 мая этого года на Национальной товарной бирже начали проводиться аукционы по продаже продукции группы. На торги были выведены некоторые виды продукции птицеводства.

"Пока мы видим, что отношение к биржевым торгам со стороны покупателей очень осторожное, заметно, что не все они имеют соответствующий опыт, - отметил Михайлов. - Наши сотрудники и представители биржи постоянно работают с контрагентами, помогают им разобраться в особенностях таких торгов".

По его словам, о каких-то высоких результатах торгов пока говорить рано. Торги проводятся еженедельно.

Отвечая на вопрос о расширении ассортимента продукции, реализуемой на бирже, он заявил, что это возможно, "но сначала нужно оценить интерес участников рынка".

"У компании есть планы продавать и другие категории продукции, но пока этот вопрос находится в проработке. По определенным категориям торги уже в процессе организации. Что касается готовой продукции, то в ближайшей перспективе таких планов нет", - сказал он.

Михайлов напомнил, что, согласно требованию ФАС, в первый год с даты начала биржевых торгов компании необходимо продать через них не менее 2% от общего объема тех категорий продукции, которые подлежат выводу на биржу.

Экспорт: рост не ниже 25%

"С учетом волатильности рынка ожидаем, что рост экспорта по итогам 2025 года будет не ниже 25%", - сообщил Михайлов.

По его словам, в первом квартале этого года в структуре экспорта существенных изменений не произошло, колебания в сравнении с первым кварталом прошлого года были незначительными. Основной объем поставок - более 70% в натуральном выражении - приходится на курицу, 30% - на остальную продукцию из свинины и индейки, а также на колбасные изделия. В структуре экспортной выручки соотношение примерно такое же, отметил он.

"Динамика экспорта по индейке очень хорошая: по итогам первого квартала 2025 года поставки в натуральном и денежном выражении выросли более чем на 60%. Из всех категорий нашей продукции это самый впечатляющий рост", - сказал он.

Говоря об основных покупателях продукции группы, Михайлов сообщил, что в первую пятерку входят Китай, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Белоруссия. Во все эти страны объемы поставок в прошлом году показали двузначный рост. Однако наибольшее увеличение экспорта было в Саудовскую Аравию - в 4,5 раза и в Узбекистан - в 3 раза.

"На конец первого квартала 2025 года мы поставляли продукцию в 21 страну, тогда как год назад их было 19: добавились Бенин, Гвинея и Иордания, но выбыла Конго, - сообщил он. - Что касается Африки, то это рисковое и низкомаржинальное направление. На него приходится порядка 1% от вывезенного в первом квартале объема. Тем не менее, мы держим это направление в фокусе, следим за состоянием рынка. При наличии благоприятной рыночной конъюнктуры отгружаем туда продукцию. Потенциально для нас это по-прежнему интересный регион, но перспективы развития экспорта в этом направлении зависят от двух факторов: наличия большого профицита продукции в России и роста покупательной способности и платежеспособности в Африке".

Отвечая на вопрос о трудностях в расчетах, Михайлов заявил, что они так или иначе связаны с рядом ограничений, которые действуют в мире в отношении российских банков. "Мы решаем такие вопросы индивидуально с каждым клиентом в рабочем порядке. Это, безусловно, может сказываться на уровне клиентского сервиса и скорости проведения сделок", - сказал он.

По его словам, доля халяльной продукции в экспорте группы повысилась с 5% в 2021 году до 19% в 2025 году.

Китайское направление: рост на 30%

Как сообщил Михайлов, в первом квартале этого года отгрузки продукции в КНР выросли примерно на 30% в натуральном и в стоимостном выражении.

"Однако ассортимент поставок ограничен - мы подстраиваемся под специфику культуры потребления в Китае, где предпочтения отдаются куриным лапкам и крыльям", - отметил он.

Более 70% расчетов с Китаем сегодня осуществляются в юанях.

Михайлов также сообщил, что группа планирует поставлять в Китай и свинину. "Готовимся к открытию на экспорт одного из наших предприятий, ждем решения от китайской стороны", - сказал он.

Говоря об экспорте соевого масла в Китай, Михайлов заявил, что компания "в целом очень довольна тем, как развивается экспорт соевого масла". По итогам 2024 года он почти в девять раз превысил объемы 2023 года.

"Китай в структуре экспорта масла занимает не первое место - на эту страну в 2024 году пришлось около 30% поставок, из которых основной объем был доставлен контейнерным поездом, - сказал он. - Такой способ доставки по-прежнему является привлекательным для экспорта в Китай, в том числе благодаря доступности контейнеров, росту товарооборота между РФ и КНР, возможности получения китайскими компаниями субсидирования железнодорожной логистики".

"Но при этом возникает ряд других затруднений - в частности, с проведением платежей, длительным и придирчивым комплаенсом китайских банков при оплате российским компаниям. В какой-то момент две китайские компании не смогли завести предоплату в РФ из-за отказа китайских банков, поэтому отгрузка следующего контейнерного поезда не состоялась. Кроме того, во второй половине прошлого года ценовая конъюнктура сложилась не в пользу экспорта соевого масла в Китай", - сказал он.

В результате большая часть экспорта соевого масла в 2024 году пришлась на ближнее зарубежье. Самый большой объем - более 60% - был отправлен в Белоруссию. Кроме того, около 6% от всех зарубежных отгрузок пришлись на Азербайджан.

"В 2025 году мы ожидаем дальнейшего роста экспорта масла, однако относительно низкие мировые цены и укрепление рубля не способствуют этому. Тем не менее, мы продолжаем отгрузки в СНГ, постоянно работаем над расширением географии поставок - успешно осуществили пробную поставку соевого масла в контейнерах в Индию, а также планируем возобновить экспорт в Китай, заключив уже контракт на следующую поставку", - сообщил Михайлов.

Фудсервис: хот-доги на колесах

В первом квартале этого года продажи продукции в канале фудсервис увеличились на 22% в денежном выражении. Это выше темпов роста в натуральном показателе.

"Мы всегда в первую очередь обращаем внимание на долю канала фудсервис именно в денежном выражении, так как разные наши клиенты продают ассортимент с различной степенью доработки. Например, можно продавать куриную тушку, а можно наггетсы или ассортимент су-вид - то есть, по сути, готовые блюда", - заявил Михайлов.

По его словам, доля фудсервиса в выручке в первом квартале этого года превысила 12%, что на 2 п.п. выше, чем было год назад. Самые высокие темпы роста показывают направления, работающие с фабриками-кухнями и дистрибуторами. Хорошая динамика и у поставок в страны СНГ.

В прошлом году группе не удалось преодолеть планку в 100 тыс. тонн по объему производства в сегменте фудсервиса. "До нашей цели в 100 тыс. тонн мы немного не дотянули. В первую очередь это было связано с замедлением потребления в канале общественного питания во второй половине 2024 года. Тем не менее, мы рассчитываем вырасти практически на 20 тыс. тонн в этом году и тогда точно уже перешагнем эту планку. Наши ожидания подтверждаются результатами первого квартала", - сказал Михайлов.

По его словам, за 2024 год сеть "ВкусON" увеличилась примерно на 200 точек и стала занимать более 60% рынка сетевых закусочных, специализирующихся на продаже хот-догов. На данный момент "ВкусON" является оператором более чем 4,5 тыс. точек общественного питания.

"Основное их количество по-прежнему приходится на сегмент АЗС, однако большой рост наблюдается также и ритейле. Мы работаем с крупными федеральными и региональными сетями, например, "Магнитом", "Перекрестком" и "Мария Ра". Кроме того, "ВкусON" есть на спортивных и транспортных объектах, а также в барах, где нет собственной кухни, и в кофейнях. Мы планируем и дальше активно масштабировать этот бизнес, выходя с ним как в новые сегменты, так и в новые страны", - сообщил Михайлов.

В начале 2025 года группа провела рестайлинг бренда, что позволило "ВкусОN" стать более современным и отвечающим на сегодняшние запросы фаст и стрит-фуда, считает он.

"Узнаваемость бренда для нас важна, поэтому мы планируем инвестировать в его развитие как в направлении B2B, так и B2C. Мы проводим различные digital-акции по продвижению, работаем с блогерами, а также вкладываемся в другие рекламные направления, - сообщил он. - В этом году мы запустим новый формат торговой точки - передвижную антивандальную тележку с предустановленным оборудованием для приготовления хот-догов. Основными зонами ее использования станут парки и различные фестивали".

Основной состав собственников не изменился

Компания уже длительное время не обновляла данные о структуре акционеров.

Отвечая на вопрос, есть ли в ней какие-то значимые изменения, Михайлов сообщил, что основной состав собственников в целом остается неизменным, "за исключением того, что из него вышла Лидия Ильинична Михайлова".

"Ее доля перешла в закрытый паевой инвестиционный фонд. Других деталей сообщить в настоящее время не можем", - сказал он.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7%, до 259,28 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,35 млрд руб.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).