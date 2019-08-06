Ян Лесли: создание женского гандбольного ЦСКА будет на пользу сборной России

Главный тренер команды рассказал о ее перспективах, оценил уровень гандбола в России и поведал об известности Игоря Акинфеева на всю Данию

Ян Лесли Фото: Пресс-служба женского гандбольного клуба ЦСКА

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Как ранее информировал "Интерфакс", в предстоящем сезоне в женской российской Суперлиге ожидается дебют нового клуба, образованного совсем недавно – московского ЦСКА. Решать амбициозные задачи команды доверено Яну Лесли, ранее приводившему к триумфу "Ростов-Дон". В интервью корреспонденту Владимиру Нардину датский специалист рассказал о первых впечатлениях от работы в ЦСКА, сообщил о планах на будущее и объяснил, почему Игоря Акинфеева знает целая Дания.

- Хорошие впечатления. У нас сильный состав и на тренировках мы сделали достаточно хороший старт. Команда новая, поэтому важно, что мы начинаем свой новый путь с правильным настроением, правильным настроем. Мы сразу же работаем над атмосферой, занятиями, над восприятиями игроков всех этих нагрузок. С самого начала делаем это так, как это должно быть в идеале, как мы это видим. Если посмотреть на девчонок, они действительно с удовольствием проводят время в ЦСКА, они рады здесь быть.

- Какие ваши турнирные задачи на сезон?

- Каждый клуб хочет побеждать, это очевидно. У нас такая же мечта, такие же амбиции: побеждать в каждой игре, и посмотрим, к чему это приведет. Мы понимаем, что "Ростов-Дон" – это безусловный лидер, команда очень сильна. На протяжении нескольких лет это стабильно сильнейшая команда страны. Но мы усердно работаем каждый день, узнаем лучше друг друга. Конечно же, нужно какое-то время, чтобы наладить взаимопонимание, понять, что нам надо делать, чтобы стать конкурентоспособными. В важнейших ключевых играх сезона мы не можем позволить себе допускать много ошибок. И таким образом, мы обезопасим себя от возможных провалов с сильными соперниками.

Основная цель на этот сезон – постараться выиграть каждую игру. Посмотрим, куда это нас приведет.

- Вы уже не первый год в России. Как оцените уровень гандбола в нашей стране?

- Еще в 2014 году, когда я впервые приехал сюда и возглавил "Ростов-Дон", мне показалось, что лига достаточно сильна. Пять лет назад было даже больше сильных команд, лига была очень конкурентоспособной. И наша цель – построить еще одну сильную команду. Это будет важно для демонстрации уровня российского гандбола в Европе, чтобы показывать сильную игру в Лиге чемпионов. И, конечно же, это очень важно для национальной команды. Чем больше поставщиков сильных кадров для нее - тем лучше. Мы не забываем о том, что помогаем национальной команде России стать сильнее, добиваться результатов. И, наконец, защитить титул олимпийского чемпиона.

- Я слышал, некоторые гандболистки вашей команды побывали на футбольном матче ЦСКА – "Локомотив". А вы сами планируете ходить на таки игры?

- Если бы это было возможно, я бы посетил все домашние матчи всех армейских клубов (смеется). Я – фанат, помешанный на спорте. Будет ли это хоккей, футбол, баскетбол - я готов с радостью посетить все, мне действительно это нравится. Я уже болельщик ЦСКА.

- Клубы ЦСКА насколько были на слуху для вас в период работы в России?

- Когда я впервые приехал в Россию, много слышал как раз о футбольном ЦСКА. В тот момент ФК "Ростов" как раз стал подниматься, стал конкурентом для ЦСКА. Я понимал, что если "Ростов" хочет стать одной из лучших команд России, ему нужно побеждать сильнейший на тот момент в стране ЦСКА. Да, я давно знаю ЦСКА.

- А если говорить об отдельных игроках?

- Сразу же вспоминаю капитана футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева. Я думаю, что каждый датчанин знает его. Знаю многих игроков, но по качеству, уровню мастерства Игорь явно выделяется. И еще помню правого защитника Марио Фернандеса – тоже очень классный футболист.