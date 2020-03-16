Надежда Арбатова: кризис либеральной демократии – главный вызов ЕС

Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО рассказала, как будет развиваться Европа после Брекзита

Доктор наук Надежда Арбатова Фото из личного архива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Выход Великобритании из Европейского союза – это уже свершившийся факт. Как дальше будет развиваться Европа? На этот вопрос специальному корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову ответила завотделом европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений доктор политических наук Надежда Арбатова.

Брекзит состоялся: что дальше?

- Останется ли Брекзит исключением из правил, или примеру Великобритании последуют другие? Ранее высказывали угрозы Греция, Италия (особенно Сальвини), Португалия, Венгрия.

- Я думаю, что если не случатся какие-то катаклизмы в Европе, то Брекзит останется исключением. Евроскептики в странах ЕС насмотрелись на мучительные переговоры Великобритании с руководством Евросоюза, что имело отрезвляющий эффект для противников углубления европейской интеграции. Даже Маттео Сальвини, сколачивая "националистический интернационал" перед последними выборами в Европарламент, сказал, что пойдет другим путем и будет вместе со своими сторонниками менять Европейский Союз изнутри. Но нужно также иметь в виду, что баланс между еврооптимистами и евроскептиками внутри стран-членов ЕС постоянно меняется. Тот же Маттео Сальвини совсем недавно был на коне и метил в премьер-министры, а теперь ушел в глухую оппозицию. Этот баланс будет зависеть от того, насколько эффективно новое руководство ЕС будет реагировать на вызовы Европе.

- Что это за вызовы? В экономике или политике? Можно ли их конкретизировать?

- Один из главных вызовов Европе сегодня - это неуправляемая миграция. Натиск мигрантов на южные границы Евросоюза создает напряжение и внутри ЕС, и внутри его стран-членов, оказавшихся под ударом миграционной волны. Миграция - очень сложный вопрос, который вовлекает самые разные аспекты деятельности ЕС от защиты прав человека до обеспечения безопасности своих собственных граждан. Может мигрант из Африки или из стран Ближнего Востока стать европейцем? Может, если он разделяет европейские ценности, прежде всего принципы либеральной демократии, и толерантен к нормам европейской жизни - эмансипации женщин, религиозному плюрализму, существованию ЛГБТ сообщества и многому другому. Если нет, то он не может быть интегрирован в европейское общество, не говоря уже о мусульманских общинах, которые не интегрируемы в принципе и нередко воспроизводят внутри себя те нормы жизни, от которых бежали.

Но миграция - это симптом, следствие других проблем, прежде всего конфликтов по периметру ЕС, климатических изменений, скудости ресурсов, голода в отдельных регионах мира. Именно поэтому Европейская комиссия ставит задачу превращения ЕС в полноценный центр силы, который сможет влиять на мировую политику, участвуя в урегулировании региональных конфликтов, борясь с климатическими изменениями.

И, конечно, это сегодняшняя пандемия - распространение в Европе коронавируса, что затрагивает все сферы жизни Европы от экономики до спортивных мероприятий. Евросоюз выделяет почти четверть миллиарда евро на борьбу с Covid-19.

Веймарский треугольник – новый центр влияния?

- 30 лет назад формально был создан Веймарский треугольник, но при членстве Великобритании в ЕС он оставался лишь на бумаге. После Брекзита есть возможность, что он "оживет"? Эти три страны – Германия, Франция, Польша – составляют более 40% экономики Европы. Может ли создаться новый центр влияния на европейскую политику?

- Веймарский треугольник сегодня - вполне реальный проект с реальными целями. В отличие от первого замысла в 1991 году, когда целью было оказание помощи Польше перед вступлением в НАТО и ЕС, сегодняшний проект - необходимость для самого Евросоюза: заполнить вакуум после выхода Великобритании из ЕС, транзита власти в Германии. И, наконец, речь идет о необходимости создания новой конструкции, которая придаст устойчивость ЕС, склеит образовавшиеся в результате многочисленных кризисов трещины между старой и новой Европой.

Европейский "халифат"?

- Президент Турции Эрдоган начал (пока лишь на 72 часа) открывать границу для мигрантов в Европу. В своем выступлении он сказал, что "с момента открытия границы Турции на Запад устремились сотни тысяч человек. Скоро к границе двинутся миллионы! Грозит ли в таком случае Европе превратиться в "европейский халифат"?

- Ответ на ваш вопрос будет зависеть от того, насколько решительно руководство Евросоюза будет действовать в сложившейся ситуации, найдет ли верный баланс между защитой прав человека, в том числе и своих граждан, и безопасностью, опять же в том числе и своих граждан. Нелегальная миграция - это незаконная миграция, поэтому к ней нужно относится в соответствии с законом, который, вероятно, требует изменений. Необходимы разные подходы к беженцам из зон конфликтов, которых, кстати, меньшинство, и экономическим мигрантам, которые не просто хотят жить в Европе, но и выбирать страны для своего проживания. Что касается Эрдогана и его политики, то в свое время бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предостерегал ЕС относительно сделки с Эрдоганом, который приобретет рычаг давления на Брюссель. Похоже, предсказание Ренци сбывается. Обнадеживает только достаточно жесткий отпор Брюсселя этой политике шантажа.

- Возможен ли в условиях такой угрозы переход от политики "либеральных свобод" к "истинным национальным ценностям"? При такой политике во главу угла каждого члена ЕС встанут собственные проблемы, и только потом общеевропейские. Они могут совпадать, но не всегда. Значит, будет новый вариант ЕС?

- Ваш вопрос отражает главную проблему Евросоюза - интеграция или распад ЕС. Я не думаю, что можно реверсировать европейскую интеграцию и жить дальше в квази-союзе. Если начать обратный отсчет, то невозможно остановиться. Проблема либеральных ценностей не в том, что они плохи. Проблема в том, что либеральная демократия, которая на протяжении длительного времени обеспечивала защиту прав и интересов каждого члена общества, постепенно утрачивает эту функцию. Либеральные свободы, доведенные до крайности, превращаются в свою противоположность, создавая страх у граждан на национальном уровне и порождая популистский национализм. Преодоление кризиса либеральной демократии, который в действительности является главным вызовом Европейскому Союзу, хотя и не обозначается в числе таковых Европейской комиссией, - главная задача ЕС.