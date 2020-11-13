Глава Британского Совета: пандемия не мешает России и Великобритании развивать культурные и научные отношения

Сэр Кирон Деван рассказал в интервью "Интерфаксу" о совместных с Россией проектах и о шансах на возобновление работы Британского Совета

Кирон Деван Фото: Пресс-служба

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Британского Совета сэр Кирон Деван рассказал в интервью "Интерфаксу" о повестке своего визита в Москву, реализации совместных российско-британских программ, перспективах возобновления деятельности Совета в России.

- Вы посещаете Россию в сложное для всего мира время, когда границы закрыты, а контакты между людьми ограничены. Какова повестка вашего визита в Россию? Какие темы вы планируете обсудить в ходе визита?

- Россия – одна из самых важных стран для Британского Совета. А для визитов - время всегда хорошее. Это уже мой шестой визит (в Россию - ИФ) за те шесть лет, которые я возглавляю Британский Совет. Я думаю, что одним из самых важных моментов в эти трудные времена является продолжение устойчивых отношений с нашими партнерами здесь, в России.

Во-вторых, партнерство между Великобританией и Россией в области образования и культуры получило значительный стимул. Я считаю важным поддерживать это партнерство и сохранять то, что уже успели сделать до начала пандемии, чтобы не растерять этот стимул. Значительные трудности представляет то, что необходимо выходить онлайн. Становится все труднее встречаться с людьми и путешествовать. Тем не менее, программы, которые мы осуществляем, реализуются, потому что в мире, в котором мы живем, крайне важно, чтобы вклад в культуру, в образование, в общество был максимальным.

Я приведу несколько примеров. Так, мы работаем над программой "Творческий мост" (Creative Bridge), которая направлена на предоставление возможностей для профессионального развития деятелей искусств и представителей творческих индустрий. Сейчас, возможно, для людей проблематично встречаться лично и проводить мероприятия, но профессиональное развитие может осуществляться и онлайн. Если мы хотим, чтобы это стало доступным партнерам на всей территории Великобритании и на всей территории России, то онлайн формат дает такую возможность.

Второй пример. В прошлом году я приезжал сюда с делегацией ректоров крупнейших университетов Великобритании. Это стало первым официальным визитом университетских деятелей Великобритании для встречи с представителями Союза ректоров России. Мы осуществляем программу под названием "Университетский союз" (University Alliance), задачей которой является предоставление возможностей научным работникам по профессиональному развитию, проведению совместных мероприятий, а также построение научных связей. Как известно, совместные исследования Великобритании и России показывают более впечатляющие результаты по сравнению с другими международными исследованиями, это стало следствием наличия у обеих стран действительно выдающихся ученых. Таким образом, есть причины, по которым, несмотря на пандемию, мы поддерживаем и развиваем наши партнерские отношения.

- Планируете ли вы встречи с представителями МИД России?

- Да, мы встречались со спецпредставителем российского президента по международному культурному сотрудничеству господином Швыдким, а также с коллегами из министерства иностранных дел РФ. Мы провели хорошую беседу.

За последние несколько лет мы очень успешно провели программы Года языка и литературы, Года науки и образования, а недавно завершился Год музыки. Они имели большой успех как с точки зрения культурного обмена, так и с точки зрения повышения понимания между людьми двух стран. Это один из вопросов, который мы рассматривали в контексте следующего года, опять-таки в рамках поддержки такого стимула в нашем партнерстве.

- Не могу не спросить о событиях 2018 года, когда Британский Совет был закрыт в России. Возможно ли обсуждение возобновления его деятельности в России в ходе вашего визита?

- Мы очень тесно работаем с нашими коллегами из отдела культуры и образования посольства Великобритании. Таким образом, Британский Совет представлен через этот отдел, и такая система работает. Придет день, когда, я уверен, здесь откроется отдельное представительство Британского Совета. Эти обсуждения будут вестись. В этом году мы слишком заняты, но это возможно в будущем. Уверен, что такой день наступит, но на данный момент это не влияет на программу нашей деятельности, которой, я думаю, обе стороны довольны.

- Есть ли понимание того, что должно произойти, чтобы деятельность Британского Совета могла возобновиться?

- Я думаю, что это придёт со временем, и дело не только в пандемии, хотя, разумеется, в ней тоже. Мы больше заинтересованы в том, чтобы программы были как можно более интересными и продуктивными. Если это будет получаться, то постепенно мы поймем, как выглядит для нас идеальная модель работы. Но на текущий момент, в этом году мы не рассматриваем этот вопрос.

- Некоторое время назад обсуждался вопрос возведения памятника Шекспиру в Москве. Проект заморожен?

- Отнюдь. Насколько я знаю, была достигнута договоренность о проведении второго раунда заявок от скульпторов на дизайн памятника. Я думаю, что в течение последующих нескольких месяцев, может быть даже нескольких недель, мы увидим прогресс по этому вопросу. Кстати, мне кажется, что это хороший пример проекта, который зародился в ходе Года языка и литературы, когда отмечалось 400-летие со дня смерти Шекспира. Мы уже вполне уверены, что это произойдет и что конкурс по выбору памятника начнется в скором будущем.

- Известно, что Великобритания и Россия сейчас испытывают трудности в политической сфере. А что вы можете сказать о культурной сфере? Кажется, что здесь отношения развиваются лучше, чем в других областях...

- Я вернусь к тому, с чего я начал. Россия для нас – одна из самых важных стран в мире. Немыслимо, что, учитывая культурный и научный вклады России и Великобритании, а также успехи в области образования, наши страны не будут партнерами. Многие важные мировые проблемы, например изменение климата, требуют совместного участия. Я думаю, что важно признавать выдающиеся культурные достижения обеих стран. Есть такая шутка, что единственная страна, где Шекспира любят больше, чем в Британии – это Россия. По моему мнению, чем больше мы делимся восприятием наших достижений в творческой и научной сферах, тем лучше, и сейчас для этого самое подходящее время.

- Вы говорили о любви россиян к Шекспиру. А что насчет любви британцев к русским поэтам и писателям, например, к Пушкину?

- И не только к нему. Есть еще Достоевский, Толстой...

- Да, но, по-моему, в Британии нет памятников Пушкину или Толстому...

- Я помню, что когда мы реализовали проект "Шекспировские страсти" с московским метрополитеном, возник вопрос – а стоит ли запускать российский тематический поезд в лондонской подземке. Как вы знаете, мы это сделали, не сразу, но чуть позднее сделали. Поэтому я убежден, что такой день придет.