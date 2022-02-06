Замдиректора ИМЭМО: газовый кризис - результат очевидного провала регулирования

Станислав Жуков рассказал о факторах, спровоцировавших сложную ситуацию на рынке газа и электроэнергии в Европе

Станислав Жуков Фото: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Результаты российско-венгерских переговоров на высшем уровне и договоренности по увеличению газовых поставок в Венгрию вызвали бурный поток критики в Европе. Вновь проявилось стремление рассматривать газовую тему в Европе, а точнее газовый кризис, прежде всего с политической точки зрения.

Об этой ситуации наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал с заместителем директора ИМЭМО имени Е.М.Примакова, доктором наук, известным экспертом по проблемам энергетики Станиславом Жуковым.

Политические игры или нехватка газа?

- Газовый кризис в Европе, чем он вызван: политическими играми или нехваткой газа? Есть предположения, что конфликт Запада с Россией затянется до 2024 года. Каково ваше мнение?

- Значимость нефти и газа в мировой экономике и энергетике настолько велика, что влияние экономических и политических факторов трудно разделить. Однако, попробуем.

Острейший газовый кризис в континентальной Европе и Великобритании создан политикой регуляторов. На протяжении последних двух десятилетий регуляторы последовательно проводили политику подчинения развития рынков природного газа, а также разрешений на эмиссию парниковых газов задаче декарбонизации электроэнергетики. На это направлена климатическая и энергетическая стратегия ЕС и Великобритании, в том числе первый, второй и третий энергетические пакеты ЕС (предложения ЕС по либерализации рынка газа и электроэнергии – ИФ).

Созданы такие модели рынков электроэнергии и природного газа, на которых абсолютно доминируют спотовые продажи, а цены в сохраняющихся долгосрочных контрактах привязаны к ценам спотовых рынков (форма сделок, расчет по которым проводится в течение одного-двух дней - ИФ). Результатом такой политики стал кратный рост цен электроэнергии и природного газа, как только спрос начал устойчиво превышать предложение.

Реакция Еврокомиссии и отраслевых регуляторов на энергетический кризис заключается в акценте на его случайном характере. Одновременно сработали несистематические факторы - недостаточная ветреность (в Великобритании рекордно низкая с 1961 г.) и слабая солнечная активность, пожар на линии электропередачи из Франции в Великобританию, заметное увеличение спроса на СПГ в сохраняющих высокую экономическую динамику странах АТР.

В реальности мы имеем дело с очевидным провалом регулирования. Регуляторы не учли, или не захотели принять во внимание, что полностью либерализованный рынок природного газа, включенный в столь же либерализованные рынки электроэнергетики и торговли квотами на выбросы парниковых газов, повышенно волатилен.

Такое развитие событий было неоднократно предсказано не только российскими специалистами, но и независимыми британскими экспертами. Российский "Газпром" продолжает настаивать, что более выгодной для конечных потребителей газа является действовавшая в Европе на протяжении нескольких десятилетий система импорта-экспорта газа на основе долгосрочных контрактов по принципу "бери или плати" и "качай или плати" (для газопроводов) с привязкой цены газа в контрактах к цене нефти и нефтепродуктов. Это позволяло увязывать асимметричные интересы экспортеров и импортеров газа, в том числе хеджировать (договоренность между рыночными участниками о неизменной стоимости объекта купли-продажи в течение конкретного срока - ИФ) огромные инвестиции в разведку и освоение газовых запасов. Усилиями ЕС и Великобритании эта система разрушена, хотя пока и не полностью.

Нахождение нового баланса интересов будет в экономическом смысле конфликтным и займет несколько лет. Тем более, что в процесс выхода на новый баланс вовлечено большое число не только рыночных игроков, но и игроков, пытающихся реализовать долговременные политические цели.

- Каковы самые горячие точки в газовом кризисе?

- В развивающемся в режиме реального времени кризисе есть, условно говоря, две горячие точки: Польша и Украина.

В конце 2022 года истекает долгосрочный контракт Польши с "Газпромом", и уже в конце 2019 года польская сторона уведомила российскую, что нового контракта заключено не будет. При этом Польша рассчитывает стать региональным хабом по перепродаже норвежского, американского и катарского газа с прицелом на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Чехии, Германии и Украины, для чего строятся газовые коннекторы.

Импорт российского газа в объеме около 10 млрд кубометров в год в газовом балансе Польши должен быть заменен импортом норвежского газа через Данию по строящемуся в ускоренном порядке Балтийскому газопроводу, который должен быть запущен осенью 2022 года. СПГ будет регазифицироваться в построенном в терминале в г. Свиноуйсьце, мощности которого после расширений достигнут 10 млрд кубометров в год. Ресурсной базой терминала являются поставки СПГ и США, также уже заключено два долгосрочных газовых контракта с Катаром. В 2019 году США, Польша и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве в вопросах энергетической безопасности, что предполагает снижение зависимости от импорта российского газа.

С лета 2020 года, когда перестал действовать долгосрочный контракт на прокачку российского газа, оператор польского участка газопровода Ямал-Европа - государственная компания Gaz-System изменила условия бронирования транзитных объемов. Мощности "Газпромом" теперь должны закупаться на аукционах, а оператор имеет право разорвать контракт, если объем перекачиваемого газа окажется ниже оговоренных объемов. С 2023 года Gaz-System будет устанавливать тариф на прокачку газа и планирует интегрировать проходящий по территории Польши участок транзитного газопровода Ямал-Европа в общенациональную газотранспортную систему. "Газпром" сможет использовать газопровод, но на условиях в соответствии с европейскими и польскими нормами.

- Это что касается Польши, а Украина?

- У Украины есть прямые экономические мотивы беспокоиться по поводу ускоряющейся перестройки газового рынка в Европе. Здесь важны три момента. Во-первых, с конца 2015 года Украина отказалась от прямых закупок российского газа, которые были заменены так называемым виртуальным реверсом из Европы. Российский газ физически не проходит украинскую западную границу, а забирается из транзитного его потока, идущего в Европу по транзитным украинским газопроводам. При этом формально газ оформляется таким образом, что он приобретается у европейских компаний. Переход на нормальную торговлю приведет к росту его цены. Во-вторых, вплоть до конца 2024 года действует контракт транзита через территорию Украины 40 млрд кубометров российского газа в год, причем "Газпром" по принципу "качай или плати" оплачивает мощности трубопровода вне зависимости от фактического объема прокачки газа.

В случае запуска газопровода "Северный поток 2" роль Украины в качестве транзитера российского газа на европейские рынки значительно снизится, а значит и существенно уменьшатся ее экспортные доходы. В-третьих, внутренние цены на газ для украинских потребителей остались на низких уровнях. Условием получения помощи от Международного валютного фонда является либерализация цен на газ для конечных потребителей. Понятно, что украинским властям выгоднее перевести стрелку и списать повышение цен на газ для населения и промышленности на политику России.

Два условия выхода из ситуации

- Тупик или есть выход из кризиса?

- Нет, не тупик, но легкого и быстрого выхода из сложившейся ситуации не существует. В той модели газового рынка, которую создали и на которой продолжают настаивать Евросоюз и Великобритания, для восстановления некоторого равновесия между спросом и предложением при более низкой цене газа должны реализоваться два условия.

Во-первых, необходимы масштабные по объемам экспортные поставки газа даже по текущим высоким ценам. Во-вторых, экспортеры должны наращивать поставки даже при снижении цен. В какой-то момент это должно переломить ситуацию, и рынок фьючерсных контрактов даст ценовой сигнал, что стало выгодно начать закачивать газ в хранилища.

По данным Международного энергетического агентства, такая ситуация может начать формироваться только во второй половине 2022 г

И вновь вопрос: кто виноват?

- В материалах Еврокомиссии говорится, что поставки газа из России были ниже ожидаемых. "Газпром" выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он мало предложил или вовсе на предлагал дополнительные мощности для ослабления давления на газовый рынок ЕС. В этом видят одну из причин кризиса. Так ли это?

- Регуляторы ЕС, ответственные за энергетическую политику, не рассматривают политику "Газпрома", как и других экспортеров природного газа на европейский рынок, в качестве причины кризиса. Хотя при этом и ведется расследование: не способствует ли поддержанию высоких цен на газ на европейском рынке политика, проводимая "Газпромом"? Руководство Еврокомиссии тщательно взвешивает свои публичные оценки. Как заявил в начале февраля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ, и повторил официальную позицию, что это - последствия наложения сразу нескольких факторов.

Учитывая, что "Газпром" строго соблюдает контрактную дисциплину по экспорту газа, иная оценка невозможна. Европейцы хотели бы, чтобы "Газпром" увеличил объемы продаж газа на спотовом рынке. "Газпром" же продолжает настаивать на необходимости заключения долгосрочных контрактов. Все пока движется по замкнутому кругу.

- Чиновники в администрации президента США заявили, что Белый дом готовится завершить сделку с крупными поставщиками газа, чтобы отправить льготный сжиженный газ на грузовых суднах в Европу. В частности, в прошлом месяце рекордное количество грузовых перевозок сжиженного газа покинуло США для европейских портов. Известно ли о переговорах США с Катаром и Ливией о дополнительных поставках газа в Европу?

- Если говорить о технических возможностях Европы нарастить импорт СПГ, то, в принципе, ряд стран Западной, Восточной и Южной Европы - Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Литва, Польша, Испания, Италия и Греция - располагают свободными мощностями по регазификации, достаточными для того, чтобы купировать наблюдаемый дефицит физического газа на спотовом рынке. Однако пока газопроводная европейская сеть недостаточно плотна и развита для того, чтобы обеспечить переток газа между странами так, чтобы быстро реагировать на динамику локального спроса. Хотя в последнее десятилетие и национальные бюджеты, и бюджет Евросоюза массово финансировали строительство трансграничных газовых интерконнекторов (конструкция, которая позволяет осуществить обмен газовыми потоками - ИФ).

Если говорить о глобальном предложении СПГ, то самыми значительными объемами свободного, не законтрактованного СПГ, конкурентного на европейском рынке с точки зрения издержек по транспортировке, располагают российские и американские экспортеры СПГ. К тому же российские, катарские и особенно американские экспортеры СПГ могут также гибко маневрировать портфелями СПГ, поставляемого на условиях ФОБ (продавец несет расходы по транспортировке до передачи товара на борт судна - ИФ). По оценкам Rystad Energy, из импортированных Западной Европой в январе 2022 года 8,6 млрд кубометров СПГ 56% поступило из США, 20% - из России и 8% - из Катара.

Европейские импортеры газа покупают СПГ в острой конкуренции с другими импортерами, предлагая лучшие ценовые условия. Глобальный рынок СПГ быстро развивается, отличается повышенной гибкостью. Динамику его развития задают не страны, а компании, часто гигантские международные консорциумы. Развивающийся в Европе газовый кризис придает развитию рынка СПГ мощное ускорение. Несмотря на риторику и политические маневры, США не преследуют цель вмешаться в работу этого рынка. Американские производители и экспортеры газа являются главными бенефициарами его развития, особенно в ситуации текущего европейского газового кризиса. Как, впрочем, и все экспортеры СПГ.

- Это станет стимулом для отказа от Северный поток-2?

- Справедлива максима "никогда не говори "никогда". Тем не менее, оставаясь в рамках экономической рациональности, можно утверждать, что "Северный поток 2" - это очень крупный европейский проект, владельцем и оператором которого является "дочка" "Газпрома", швейцарская компания Nord Stream 2 AG. Оператором газопровода на территории Германии станет германская компания Gas for Europe. У газопровода очевидные конкурентные преимущества - более стабильный и предсказуемый в экономическом и юридическом плане режим тарифов по транспортировке из-за отсутствия транзитных стран; более короткое в сравнении с транзитом через Польшу и Украину транспортное плечо; наконец, меньшая подверженность геополитическим рискам.

Себестоимость добычи и транспортировки обеспечит газу, поступающему по "Северному потоку 2", ценовую конкурентоспособность в сравнении с любыми поставщиками СПГ. Подорвать проект могут только политические решения. Участвующие в проекте крупнейшие европейские фирмы могут отказаться от него под угрозой прямых экстратерриториальных санкций со стороны США. Важнейшую роль в этом вопросе сыграет позиция Германии.

- Страны ЕС в 2020 году при нехватке газа сократили на 28,8% собственную добычу газа. И эта тенденция наблюдается последние десять лет, хотя спрос на голубое топливо растет. С чем это связано?

- Снижение собственного производства газа в Европе – это долгосрочный тренд, обусловленный исчерпанием месторождений Северного моря. Европейская добыча продолжит снижаться и далее, что еще больше усилит зависимость экономики от импорта. В сложившейся с конца 2021 года авральной ситуации Норвегия и Великобритания сделают все возможное, чтобы хоть немного увеличить добычу газа. Высоко вероятно, что Нидерланды временно ослабят ограничения на добычу газа на месторождении в Гронингене, которые введены из-за повышенной его сейсмоопасности. Чрезвычайные меры могут помочь увеличить добычу в 2022 году на 7-10 млрд кубометров, но долговременную тенденцию ее сокращения не остановят.

Что же касается спроса на газ, то ситуация более сложная. Пик спроса на газ в континентальной Европе и Великобритании был пройден в 2010 году. С 2015 года потребление газа начало медленно возрастать, но в предковидном 2019 году было на 50 млрд кубометров ниже исторического пика. Надежной статистики за 2021 год еще нет, но грубые оценки показывают, что после провала в ковидном 2020 году потребление газа только вернулось на уровень 2019 года. Фиксируемый Международным энергетическим агентством рост спроса на газ в Европе в прошедшем году объясняется только тем, что в Европу включена Турция, где, если верить статистике, наблюдался скачок спроса на газ на 26%.

Для экспортеров на европейский рынок реалистичная оценка перспективной динамики спроса на природный газ является критически важной задачей. На мой взгляд, учитывая нацеленность Евросоюза и Великобритании на форсированное развитие "зеленой энергетики", ощутимого роста спроса на природный газ ожидать не приходится. Следует также принять во внимание, что большая группа европейских стран планирует развивать атомную энергетику, которая является конкурентом природного газа в электроэнергетике.

Залежи есть, но их еще надо разработать!

- Норвегия рассчитывает на разработку залежей в Баренцевом море. Обнаруженные там запасы исчисляются в 4,7 трлн кубометров. У нас есть подобные планы?

- Согласно авторитетным международным оценкам, по доказанным запасам природного газа Россия занимает первое место в мире, у нее около 20% мировых запасов или более 37 трлн кубометров. У Норвегии, кстати, доказанные запасы в 26 раз меньше. Вероятные, то есть еще не открытые запасы газа в России огромны.

Другое дело, что доктрина энергетической безопасности ЕС в качестве центральной задачи ставит диверсификацию импорта природного газа как по типу газа (трубопроводный газ и СПГ), так и по источникам поставок. Для критически зависящих от импорта углеводородов стран Евросоюза - это рациональная задача. ЕС стремится защититься от возможных перебоев предложения. В 2021 году, по предварительным данным, доля российского трубопроводного газа в совокупном газовом импорте Евросоюза, не считая СПГ, составила 53%, норвежского - 30%. Поэтому, в отличие от России, у Норвегии еще есть дополнительная экспортная ниша на европейском газовом рынке.

Наличие крупных доказанных запасов газа еще должно быть трансформировано в его добычу. Пик добычи природного газа в Норвегии пришелся на 2017 год, затем добыча начала снижаться. В 2021 году она немного выросла относительно предыдущего года, но осталась на 10 млрд кубометров ниже пикового значения. Заметный рост добычи и экспорта газа Норвегией следует ожидать не ранее 2024-2025 гг. и даже позже. Причем себестоимость освоения новых запасов будет очень высокой.

- И все же Россия остается важнейшим экспортером газа в Европу.

- Да, Россия в рациональном варианте развития событий останется крупнейшим экспортером газа в Европу. Однако возможности заметно нарастить газовый экспорт для России связаны не с европейскими, а азиатскими рынками. Эти экономические императивы полностью осознаются, поэтому не в ущерб европейскому направлению активно продвигается экспорт СПГ и трубопроводного газа в Китай.