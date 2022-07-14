Сергей Шахрай: цифровая юридическая наука – назревшая необходимость

Один из авторов идеи цифровой конституции рассказал о цифровой трансформации права

Сергей Шахрай: цифровая юридическая наука – назревшая необходимость Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Цифровая юридическая наука, цифровое право. Эти термины уверенно входит в жизнь юристов. Что это такое? С таким вопросом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов обратился к заслуженному юристу России, первому проректору Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Сергею Шахраю. Он один из авторов идеи цифровой конституции и активный сторонник цифровой трансформации права. В Шэньчжэне, в совместном российско-китайском университете, он работает над внедрением цифровых технологий в юридическую науку и образование.

Это - не новый вид современной библиотеки юристов!

- Что такое цифровое право? Оцифрованные законы и труды юристов? Современный вид библиотеки для правоведов?

- Цифровая юридическая библиотека – это важный, но давно пройденный этап. Такие системы появились ещё в конце 1970-х.

Сегодня мы говорим о цифровой трансформации всех областей юридической деятельности, о союзе права во всем его многообразии и цифровых технологий.

Как известно, юридическая отрасль в ведущих экономиках мира – это очень высокопрофессиональная, высокоприбыльная, но притом очень консервативная сфера. Однако за последние десятилетия цифровые технологии произвели здесь настоящую революцию. Уже в 2020 году мировой рынок цифровых юридических технологий оценивался в 18,6 млрд долларов США. А среднегодовые темпы его роста на период до 2025 года составят свыше 6%!

Инновационные технологические решения нередко меняют сами принципы работы юристов, в разы повышая ее эффективность.

- Практический вопрос из сегодняшней жизни: закончились сессионные дни в Думе. В последние дни, как мне кажется, депутаты ускоренно принимали новые законы. Надеюсь, это потому, что юристы разбирали все положения новых актов с особым вниманием и затянули срок. Что им даст внедрение технологий?

- Цифровые технологии обычно помогают сильно сократить сроки разного рода проверок "на соответствие": не противоречат ли нормы законопроекта положениям Конституции, соблюдена ли юридическая техника, нет ли формулировок, дающих возможность для коррупции или двойного прочтения, и так далее.

Я понимаю, что в Думе для всего этого есть отличные правоведы, но искусственный интеллект сработает быстрее. Вот и освободится время для содержательного правотворчества.

Еще один момент. Нередко представители бизнеса критикуют новые законодательные акты, утверждая, что новые положения помешают развитию их предприятий и экономики в целом. Но сегодня это, как говорится, слово против слова. Доказательных данных нет.

Юристы на это обычно говорят: закон принят, его надо выполнять. А вот когда накопится правоприменительная практика, то мы ее обобщим и, если понадобится, внесем в закон уточнения.

Всё, вроде, правильно, но цикл получается довольно долгим. За это время, если норма какая-то была не слишком удачной, бизнесмен может разориться, а то и в тюрьму сесть.

А цифровые технологии могли бы помочь еще до принятия закона более точно смоделировать комплексное регулирующее воздействие этого акта на самые разные сферы экономики и общественной жизни. "Увидеть" последствия применения нового закона, оценить все риски. Сейчас это делается "вручную", а потому все взаимосвязи, ближние и дальние последствия проследить довольно сложно. Ну и, разумеется, искусственный интеллект намного быстрее обработает результаты правоприменительной практики, выявит какие-то неучтенные эффекты, поможет не повторять какие-то неудачные решения в будущем.

И еще раз – зачем нужна "цифра" юристам?

- Убедительно. Но обратимся теперь к тем юристам, которые, как говорят, работают "на земле".

- Именно "на земле" цифровая трансформация работы юристов идет полным ходом! Цифровые технологии уже серьезно помогают в автоматизации ручного труда, хранении документов, управлении практикой, в правовой аналитике. Это экономит время, а там, где экономия времени, там и деньги.

Например, адвокаты могут быстро найти и проанализировать судебные прецеденты, изучить ход судебного процесса по схожему делу, что дает возможность быстрее и точнее определить тактику защиты клиента.

Юристам, которые работают с разного рода договорами, компьютер поможет найти не только формальные ошибки, но и потенциальные проблемы в договорах и соглашениях. А при патентной деятельности технологии во много раз сокращают время для поиска ответа на важнейший вопрос о релевантности патента (есть ли соответствие ему в уже имеющихся патентах - ИФ).

Сегодня появляется все больше цифровых сервисов для юристов, начиная от простеньких "конструкторов договоров" до экспертных платформ, объединяющих знания, компетенции и новейшую информацию по самым разным правовым вопросам.

В результате компьютер не только облегчает поиск нужного тебе документа, но может подсказать правильное решение. Особенно пригодятся возможности искусственного интеллекта, если юрист работает на международном рынке, в разных юрисдикциях с несовпадающими принципами регулирования. Ведь нужно понимать, как твоя проблема может решаться в разных странах, какие есть барьеры и возможности. А для этого требуются просто горы информации. Пока это дело будущего, но, думаю, очень скоро компьютер будет подсказывать юристу: при заданных тобой параметрах есть столько-то вариантов решения вопроса – выбирай оптимальный.

Первый цифровой прокурор уже есть!

- Вероятно, цифровая технология может помочь снизить число судебных ошибок. Думаю, даже не самый мощный компьютер благотворно скажется не только на работе адвокатов, но и на прокурорской и даже судебной деятельности.

- Абсолютно точно. Кстати, именно в Китае, а точнее в Шанхае, уже появился первый цифровой прокурор!

- Игры компьютерщиков?

- Нет, он реально "работает" в народной прокуратуре района Пудун, помогает выносить и обосновывать приговоры. Об этом в конце прошлого года писали все СМИ.

- И как удалось создать такого робота?

- Китайцы взяли описание 17 тысяч дел за пять последних лет и обучили искусственный интеллект находить связь между некими характерными чертами и логикой принятия решений. Кстати, важная деталь – в работу были взяты только те составы преступлений, которые можно совершить лишь с прямым умыслом. То есть, на первом этапе задача ИИ была несколько облегчена – не надо рассчитывать разные формы вины преступника, что самым непосредственным образом влияет на форму ответственности и размер наказания. По обработанному массиву информации ИИ научился выдвигать обоснованные обвинения с точностью 97 процентов по восьми самым распространенным в тех местах правонарушениям.

Понятно, что это только пилотный эксперимент, который не стал частью системы. И, конечно, цифровой прокурор не заменяет человека. Но он резко снижает процент ошибок.

В любом случае работникам прокуратуры теперь не надо тратить время на погружение в криминальную рутину, вроде случаев воровства, опасного вождения, мошенничества с кредитными картами и тому подобное. Всю "черную работу" и проект решения делает искусственный интеллект, а окончательный вердикт выносит человек. В результате прокуратура может сосредоточиться на действительно сложных делах.

Китай – страна с уникальной системой права

- Цифровой прокурор – это очень серьезный пример. Но почему в Китае? То, что технически китайцы ушли вперед, это давно уже стало аксиомой. А в юриспруденции тоже?

- Наверное, потому что в Китае живет почти 1,5 миллиарда человек, и суды просто устали день и ночь заниматься одинаковыми по составу преступлениями. Подумали и решили передать это дело роботам!

А если серьезно, то я бы не стал оценивать правовые системы с точки зрения, кто ушел вперед, а кто остался. У каждой страны та правовая система, которая лучше всего отражает её исторические и культурные особенности, отвечает суверенным интересам, целям и задачам.

Но в координатах сравнительного правоведения, которым занимается мой научный Центр в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, китайская правовая система, действительно, абсолютно уникальна.

Как известно, испокон веков юристы в мире говорят на двух разных языках. Одни – на языке континентального, или романо-германского права, в основе которого точное определение и описание всех норм, а судебная власть действует по букве закона. Другие – на языке права англосаксонского, основанного на прецеденте. И это не только разная система понятий, но и разный способ видеть и решать проблемы.

А вот в современном Китае одновременно живут и работают и нормы традиционного (древнекитайского) права, и современное законодательство, основанное на идеях социализма с китайской спецификой, и отдельные принципы континентального (романо-германского) права, пришедшие в середине XX века из СССР, и элементы права международного. Кроме того, вот уже более 40 лет – китайская экономика, финансы и все с ними связанное развиваются в парадигме англосаксонской системы. Особенно в свободных экономических зонах (в Шэньчжэне в частности). Китайская правовая система – целая вселенная! Пока еще далеко не изученная.

И что крайне важно, на опыте КНР мы видим не просто сосуществование, но реальное взаимопроникновение разных систем права. Я уже не раз говорил, что именно здесь, в Китае, вполне может родиться не просто гибридная, а некая универсальная модель права, особенно, если подойти к этому делу сознательно и системно, да ещё с применением цифровых технологий.

Там, где создается новая модель права!

- Судя по всему, вы говорите об этом уже с практическим прицелом?

- Именно так. Я бы очень хотел, чтобы наш университет стал одним из центров рождения новой модели права. Мы скоро подключаем университет к суперкомпьютеру, которому будут ставить задачи наши юристы в сотрудничестве с программистами. Уверен, в скором будущем мы сможем формулировать универсальные принципы права на основе анализа больших данных, на основе поиска закономерностей в огромном числе реальных прецедентов. И мы обязательно привлечем к этой работе студентов нашего будущего цифрового юридического факультета.

- Юристов будете обучать программированию, а математиков основам права?

- Нет конечно. Это было бы контрпродуктивно. Мы будем давать на новом факультете единое, системное образование, но ограничив предметную область, отсекая непрофильные или избыточные области как в теории права, так и в математике.

Сейчас мы работаем над концепцией образовательной модели в содружестве с учеными факультета вычислительной математики и кибернетики. Начнем в ближайшее время с магистерской программы "Право и цифровые технологии". Уверен, нам потребуются и представители других наук - филологи, психологи, экономисты. Кстати, наши студенты обязательно будут изучать разные цифровые аналитические сервисы, включая ваш СПАРК (это система профессионального анализа рынков и компаний – система сервисов по оценке рисков и обеспечению экономической безопасности бизнеса. С ее помощью юристы могут решать задачи по проверке контрагентов, выявить аффилированность и скрытые связи и т.д.- ИФ). А ещё, я думаю, все наши студенты будут способны к инновационному мышлению. Например, защищать в качестве дипломных проектов цифровые юридические стартапы.

Новая профессия – цифровой юрист

- То, о чем вы говорите, совсем не похоже на привычную систему юридического образования…

- Вы правы. Это настоящая революция. Чего греха таить, высшее образование уже не успевает за изменениями на рынке труда, особенно в цифровой сфере. Мы сегодня все чаще готовим специалистов для тех профессий, которые могут исчезнуть к моменту выпуска студентов. Поэтому ключевой вызов для нового факультета - это гармонизировать образовательные процессы с актуальными переменами в юридической индустрии и на рынке цифровых юридических технологий.

Мы должны сразу нацеливаться на подготовку выпускников с новой специальностью – цифровой юрист.

Это будет не просто юрист, умеющий применять существующие цифровые инструменты в своей работе, но профессионал с системным мышлением, понимающий и логику функционирования права, и "ход мыслей" программистов, способный оценивать перспективы технологических новшеств для решения своих операционных задач и проблем своих клиентов.

С такими знаниями и компетенциями наш выпускник сможет эффективно работать на любом уровне - от системы государственного управления и крупных корпораций до малого бизнеса и граждан.

На мой взгляд, это будут юристы даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня. Для них не будет иметь значение в какой правой системе они работают, поскольку норма права – это жесткая логическая фигура, которая алгоритмизируется. Они будут одинаково эффективно "говорить" на всех правовых языках, будут жить и творить по-новому.