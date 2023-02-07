Михаил Швыдкой: со многими странами мира нас связывают многовековые культурные контакты, это нельзя перечеркнуть

Спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству рассказал, что русские культурные ценности сегодня не защищены в недружественных странах

Михаил Швыдкой: со многими странами мира нас связывают многовековые культурные контакты, это нельзя перечеркнуть Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В течение последнего года зарубежные страны неоднократно предпринимали попытки отменить русскую культуру, а также разрывали научное и культурное сотрудничество с Россией. О перспективах восстановления международного культурного сотрудничества с недружественными странами, пересмотре их позиции по отношению к российским артистам, влиянии политики на контакты в сфере культуры и науки, а также возобновлении межмузейных обменов и проведении церемонии ТЭФИ в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

- После начала специальной военной операции ряд стран приняли решение о приостановке научного и культурного сотрудничества с Россией. Спустя почти год, можно ли говорить, что это сотрудничество как-то налаживается или же оно, наоборот, полностью разорвано и окончательно прекращено?

- В течение этого года происходили определенные изменения в отношении недружественных стран к сотрудничеству с Россией в области культуры, науки и образования. После начала специальной военной операции на Украине начались демарши в отношении русских артистов и русской культуры в целом. Отменялись семинары по Достоевскому, менялись названия кафедр и направлений в университетах. Это, правда, не относилось к тем сферам, где у западных стран имелись свои интересы, например, отдельные направления в области ядерной физики, космической практики. Пожалуй, эти два направления сохраняли некую устойчивость, хотя и там тоже было все сокращено до минимального уровня. С самого начала спецоперации все государственные ведомства стран Евросоюза, США и Канады запретили своим подведомственным организациям осуществлять контакты с российскими аналогичными институциями. Прервалось межмузейное сотрудничество, студенческие обмены.

Если говорить о сегодняшней ситуации, то, как мне кажется, начали происходить отдельные изменения. В частности, они связаны с интересами рынка, прежде всего культурного и художественного. Если в марте-июне от артистов, которые выступали на зарубежных площадках, требовали определенные политические заявления русофобского характера, с осуждением специальное военной операции, то уже осенью стало очевидно, что артисты из России могут выступать на зарубежных площадках без каких-либо политических условий.

Это, например, видно по прошедшей осенью премьере в Берлинской государственной опере, где Дмитрий Черняков поставил "Кольцо нибелунга". От него никто не требовал никаких публичных заявлений. Ильдар Абдразаков и большая группа русских артистов выступала в "Ла Скала". Даже руководитель "Метрополитен опера" Питер Гелб, заняв антироссийскую позицию в вопросе СВО, пригласил нескольких русских артистов для выступлений. В частности, замечательную артистку Любовь Петрову, которая не была никак политически ангажирована, от нее никто не требовал никаких заявлений.

- С чем могут быть связаны такие изменения?

- По моим наблюдениям сейчас меняется тактика. Есть ощущение, что недружественные страны, все-таки понимают, что совершили нерасчетливый поступок. Я сейчас не говорю о Прибалтике - Литве, Латвии, Эстонии, где антироссийская политика проходит в необычайно острой форме и звучит очень жесткая антироссийская риторика. Здесь никаких подвижек в отношении русской культуры я не вижу.

Но в центральной и западной Европе появились какие-то сигналы от ряда коллег, с которыми я общаюсь, и они свидетельствуют, что есть некое желание к возобновлению научных, образовательных контактов. Так, ряд нидерландских университетов ставит вопрос о возвращении обмена студентами, например. И в области культуры есть ощущение, что такая жесткая позиция каким-то образом будет меняться.

В то же время есть недружественные страны, хотя это единичные случаи, с которыми в сфере культуры, несмотря на их государственную позицию, сохранились отношения на уровне практических культурных обменов. Например, мы в прошлом году провели фестиваль русской культуры в Японии, где с успехом выступал ансамбль имени Игоря Моисеева и музыканты из Санкт-Петербургского дома музыки. Сейчас мы готовимся к открытию в июле нового фестиваля, куда приедет Московский художественный театр им. А.П. Чехова и ряд других коллективов. При этом в Японии тоже произошли заметные изменения. Обычно, гастроли больших коллективов, артистов, проводились при поддержке крупных медиагрупп, сейчас же они категорически отказываются сотрудничать с Россией. Тем не менее, в социальных сетях, в интернет-пространстве реклама русского фестиваля прошла достаточно активно, что определило полную продажу билетов.

В самой идее размораживания культурных, научных и образовательных контактов с западной стороны присутствует довольно серьезный элемент политики. И моя позиция состоит в том, что, если эти контакты будут политизированы, мы их свернем. Этот сегмент отношений не должен быть политизирован. Понятно, что можно сколько угодно говорить о том, что культура, наука и образование выше политики, я сам об этом люблю говорить. В плане историческом, плане стратегическом, наверное, это так, безусловно, потому что в конце концов, какими бы у нас ни были отношения с Германией сегодня, и какими бы они ни были в 20 веке, когда мы вели две войны, тем не менее у нас с немцами была тысячелетняя история отношений. Вот это самое важное, это надо понимать. И если бы этой тысячелетней истории отношений не было бы, то я не думаю, что мы бы так легко пришли к примирению 70-х годов.

С каждой европейской страной нас связывают многовековые, особые для каждого государства отношения, и в историческом плане это, конечно, важнее, чем текущий момент истории.

Сегодня культурные связи - это очень политизированная сфера деятельности. И если наши западные коллеги будут рассматривать эти отношения как только инструмент мягкой силы, то я не думаю, что здесь будет какой-то большой успех.

- Если говорить про отдельные коллективы и организаций культуры – театры, музеи из России и западных стран - смогут ли наладиться культурные связи между ними в ближайшее время?

- Нет, этот вопрос будет решаться долго. Я не думаю, что сегодня мы сможем отправить какие-то коллективы в Европу. Или европейские коллективы смогут приехать в Россию.

Мы заморозили межмузейные обмены, потому что в Европе сегодня нет никаких гарантий сохранности русских ценностей. Вы видите, как ведет себя запад в отношении российских активов. Поэтому, я думаю, что ни в этом, и ни в следующем, да и в 2025 году, никаких межмузейных обменов быть не может, это нереально. Русские культурные ценности совсем не защищены сегодня в недружественных странах. Они и в нейтральных странах плохо защищены, я боюсь, что и в дружественных странах защиты будет недостаточно. Это очень серьезный вопрос сегодня – любая юридическая претензия может привести к коллизиям, которые нам очень не нужны.

- Чтобы не повторялись те трудности, что были весной прошлого года с возвращением музейных ценностей с зарубежных выставок?

- Весной прошлого года мы вывозили наши предметы искусства с огромным трудом. Никто не хочет повторения этой ситуации.

Я считаю, что рисковать совсем не нужно, потому что сейчас почти никто не может дать гарантий от каких-то международных судебных претензий, за исключением, наверное, только Китая.

Сейчас Китай открылся после введенных ограничений из-за коронавируса, и мы ждем возвращения большой активной работы с нашими коллегами. Мы уже работаем над рядом проектов. И здесь надо исходить из того, что мир велик и он не упирается в "золотой миллиард". Мы достаточно активно работаем сейчас и в азиатском направлении, и с Ближним Востоком, с Израилем, со странами БРИКС и ШОС.

Особая тема - это СНГ. Да, на пространстве СНГ не все так просто, как было раньше, страны ведут себя по-разному, каждая исходит из своих собственных интересов, но, я думаю, что в области культурного сотрудничества, образовательного, и даже, отчасти, научного, здесь есть много возможностей. Проработан проект "Русских сезонов" в Казахстане и в Узбекистане, целый ряд крупных Дней культуры в разных государствах.

Мы не закрываемся от обменов, но мы и ни за кем бегать не будем и предлагать себя, потому что у нас достаточно пространства для того, чтобы российская культура существовала активно, интересно и ярко.

Мы видим, что некоторые деятели культуры уехали, большинство из них не делало никаких антироссийских заявлений, просто они занимаются своим делом так, где им удобно. Часть художников делает громкие заявления, что нашим обществом, естественно, воспринимается критически. По-другому быть не может. Я считаю, что отношение к этим людям может определяться только законодательством, которое действует на сегодняшний день. Но повторюсь, значительная часть деятелей оперного, балетного искусства, артистов, музыкантов уехала в поисках благополучия. Во все времена – и не только в России, но и во всем мире, деятели культуры часто уезжали в страны, где они были востребованы.

- Если говорить о деятелях культуры, которые покинули Россию, по Вашему мнению, должны ли они, как предлагают некоторые политические деятели и общественники, исчезать из российского культурного пространства?

- Я как бравый солдат Швейк - сторонник партии умеренного прогресса в рамках законности. Мы должны понимать, что идет специальная военная операция на Украине, что мы живем в определенное время, которое отличается от того, каким оно было даже в 2021 году, не говоря о 2005 или 2007. Люди выбирают свою судьбу и свой путь в этой жизни. При этом, с моей точки зрения, художники должны переживать такие исторические переломы, которые сегодня происходят, все-таки, на родине.

В истории России было много трагических моментов. Ведь мы помним, что писал Иван Алексеевич Бунин о революции в "Окаянных днях", а потом его книги начали издаваться в Советском Союзе. Мы помним, что происходило во второй половине 80-х годов, когда культура эмигрантская, культура и литература антисоветская соединились с литературой и культурой советской. Если мы посмотрим на длинные линии истории, то поймем, что будут происходить какие-то процессы, которые мы сегодня, будучи погруженными в сиюминутные события, не можем даже предугадать. Далеко не все останется в истории из того, что мы видим в литературе, кинематографе, не все перейдет даже в следующее десятилетие. Мне кажется, что мы погружены в политическую ситуацию, в которой многим хочется, чтобы белое было белым, а черное было черным, а между ними не было никаких оттенков. Но опыт жизни показывает, что эти оттенки всегда были, есть и сейчас. В советской литературе и культуре помимо пролетарских писателей были крестьянские, кроме Маяковского, Есенина был Авербах с одной стороны, а с другой – Булгаков. Тут все не так просто. Надо понять, что эта сфера жизни достаточно сложная.

Сегодня, конечно, очень важно, чтобы люди занимались своим профессиональным делом. Я не думаю, что делать громкие русофобские заявления – предназначение художника. Дело художника – создавать произведение искусства. Творить.

- Последняя церемония ТЭФИ была в 2019, после неоднократно откладывалась по разным причинам. Может церемония ТЭФИ состояться в этом году?

- Мы сейчас обсуждаем с представителями телевизионного сообщества уместные и оптимальные сроки проведения церемонии. Потому что проведение ТЭФИ - это все равно праздник, так или иначе. В любое время люди хотят праздника, тем более, что сегодня телевизионные журналисты работают много, тяжело и находятся на переднем фронте. Я склоняюсь к тому, что это будет вторая половина года. Но премия будет в этом году обязательно.

- Будут названы лауреаты за все прошедшие годы или же только за последний период? Может ли быть изменено число номинаций?

- Я допускаю, что мы будем рассматривать работы за последние полтора года. Была пандемия, Началась СВО. Много других событий. При этом, я уверен, что Орфеев должно быть больше.

- Два года назад вы высказывали предложение о сокращении числа конкурсов ТЭФИ, созданных фондом АРТ. Сейчас Вы также считаете, что число конкурсов должно быть сокращено?

- Так как я являюсь президентом фонда "Академии российского телевидения", мы договорились о том, что какие-то премии будут проводиться фондом АРТ, но без слова "ТЭФИ", а какие-то останутся со словом ТЭФИ. Например – "ТЭФИ-Kids", потому что в России сейчас очень много телеканалов детского вещания, целая огромная индустрия.

- Вы уже упомянули о том, что в Литве, Латвии и Эстонии антироссийская политика проходит в необычайно острой форме. А как в России относятся к культуре этих стран?

- Сегодня в Латвии существуют огромные проблемы с русским языком и русской культурой, при том, что в Латвии большое количество людей – этнические русские и люди, которые считают себя представителями русской культуры. Мы в Московском театре Мюзикла, который я возглавляю, 4-5 января провели вечер-посвящение композитору Раймонду Паулсу, которого мы считаем своим.

Мы не собираемся отменять мировую культуру, это неправильный путь. Если мы скажем сегодня, что мы не помним, кто такой был Янис Райнис, от этого русской культуре и русским людям не будет лучше.

- В конце декабря прошлого года вы стали президентом Международного театрального фестиваля имени Чехова. После вашего назначения, произойдут ли какие-то изменения в работе фестиваля? Возможны ли нововведения? Будет ли фестиваль этого года посвящен Валерию Шадрину?

- Мы с 25 мая начинаем фестиваль, в котором примут участие 16 коллективов из 14 стран: Аргентина, Бразилия, Китай, Вьетнам, Индия, Южная Африка и ряд стран СНГ. Я думаю, что это будет очень мощный фестиваль, очень интересный, современный и открывающий какие-то новые пространства.

Менять ничего не планируем, нам бы хорошо удержать ту планку, которую задал фестивалю Валерий Иванович Шадрин, когда его создавал. Мы, может быть, расширим мастер-классы, но уже в рамках Тихоокеанского нашего фестиваля, который также является частью Международного Чеховского фестиваля. Увеличим образовательные программы, расширим молодежную программу. Сейчас время, чтобы открывать новые имена.

Думаю, мы выделим ряд проектов, которые будут связаны с именем Валерия Ивановича. Он был автором этой идеи и отцом-основателем фестиваля, вложил в него всю свою душу. Об этом надо помнить. Сохранение традиции –одна из основ на которой держится российская культура.